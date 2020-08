Eilenburg: Unbekannte zünden Garage an

Eilenburg

Unbekannte Täter haben am frühen Sonntagmorgen in einer ungenutzten Garage im Fischerweg in Eilenburg abgelagerten Müll angezündet. Dadurch sei es zu einer starken Beschädigung der Garage gekommen, berichtete die Polizei am Montag. Während die Kameraden der Eilenburger Feuerwehr den Brand löschten, sei außerdem festgestellt worden, dass das Tor einer weiteren Garage glühte. Auch hier löschten dann die Feuerwehrleute. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

Schon in der Nacht zuvor brannten Garagen

Bereits in der Nacht zuvor – von Freitag auf Samstag – musste die Eilenburger Feuerwehr zu einem ähnlichen Einsatz ausrücken. Laut Polizei hatten Unbekannte auf dem Grundstück eines leerstehenden Gebäudes zwei Garagen angezündet, die dann beim Eintreffen von Feuerwehr und Polizei in Flammen standen. Die beiden Garagen brannten vollständig aus. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 50 000 Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen.

