Eilenburg: Unbekannter Täter raubt 89-jährige Frau aus und flüchtet

Eilenburg

Als eine Seniorin (89) am Samstag gegen 11.30 Uhr mit ihrem Rollator auf dem Fußweg der Ostbahnhofstraße in Richtung Hartmannstraße lief, näherte sich ein Unbekannter mit einem Fahrrad von hinten und schubste die Frau, sodass sie stürzte. Der Unbekannte nahm eine Geldbörse aus ihrem Einkaufsbeutel, entwendete Bargeld und flüchtete mit dem Fahrrad. Der Stehlschaden befindet sich im niedrigen zweistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt wegen eines Raubes, teilte die Polizeidirektion Leipzig am Sonntag mit. Zeugen, die etwas zum Täter sagen können, sollten sich an die Polizei in Eilenburg oder jede andere Dienststelle wenden.

Von sg