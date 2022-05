Eilenburg: Verfassungsfeindliche Symbole gesprüht

Eilenburg

Unbekannte haben in Eilenburg mit blauer Farbe auf den Asphaltbelag eines Geh- und Radweges in der Nähe der sogenannten Pionierbrücke sowie auf eine Steintreppe in Brückennähe zwei verfassungsfeindliche Symbole gesprüht.

Weitere Schriftzeichen entdeckt

Wie die Polizeidirektion in Leipzig am Sonntag mitteilte, handele es sich um Symbole jeweils in der Größe 120 x 120 Zentimeter. Außerdem seien weitere Graffiti mit unterschiedlichen Schriftzeichen entdeckt worden.

Die Stadtverwaltung wurde darüber informiert und muss nunmehr die Schmiererei entfernen. Betroffen sind Bereiche im Fischerweg, in der Lutherstraße und eben an besagter Pionierbrücke.

Die Polizei hat nunmehr die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgenommen.

Von LVZ