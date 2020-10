Eilenburg

„Luca, gerader Rücken, so sitzt kein Ritter“, ruft Antje Faber. Der Junge sitzt auf Lennox, einem schwarzen Pony, das auf der Wiese des St. Martin Caritas Hilfeverbundes Eilenburg an der Longe im Kreis läuft. Von Techno-Klängen, die herüberschallen, lassen sich Pferd und Reiter nicht beirren. Plötzlich rutscht Luca aus dem Sattel. Mit einem Lächeln im Gesicht rappelt er sich auf, Lea hilft beim Aufsitzen. Noch einmal muss Antje Faber korrigierend eingreifen: „Gerade sitzen, nicht hängen.“ Dann ist das Mädchen dran, Luca hält die Leine. Wieder überlässt die Trainerin, die immer in der Nähe ist, nichts dem Zufall, gibt ihm ruhig zu verstehen: „Mitdrehen, nicht laufen, alle Ruhe, die Du hast, überträgst Du über die Longe aufs Pferd.“

Pferdetherapie mit Antje Faber bei der Caritas in Eilenburg. Quelle: Wolfgang Sens

Anzeige

Mit Kindern und Pferden arbeiten

Luca und Lea gehören zu den Kindern und Jugendlichen, die regelmäßig an den Reittherapiestunden von Antje Faber teilnehmen. Die langjährige Reitlehrerin und Voltigiertrainerin gehört seit Anfang Juli zum Team im gruppenergänzenden Dienst. Sie habe eine neue Herausforderung gesucht, erzählt die Tauchaerin, die Kommunikations- und Medienwissenschaften und im Nebenfach Psychologie studierte: „Mit Kindern und Pferden arbeiten – das ist ein Volltreffer.“

Antje Faber. Quelle: Wolfgang Sens

Drei Pferde stehen im Stall

Die Therapiestunden gehören seit vielen Jahren zum Angebot des Hilfeverbundes in Eilenburg. Corona drohte das Projekt zu kippen – aber es wird weitergehen. Neben Shiwago und Antje Fabers Pferd Atassio steht Lennox als zweites Caritas-Pferd im Stall. „Er ist mein neuer Mitarbeiter, mit drei Jahren eigentlich zu jung, ein kleiner Raufbold. Aber er wächst heran, macht einen klasse Job. Was wir jetzt mit ihm machen, wäre vor Wochen undenkbar gewesen. Er hat schnell verstanden, dass er mit den Kindern so viele schöne Momente erleben kann.“ Wie schafft man das? „Konsequent sein und viel loben“, sagt Antje Faber. Das sei bei Pferden nicht anders als bei Menschen.

Kinder verlieren schnell die Scheu

Die Tauchaerin ist dennoch ein wenig überrascht, wie offen die Mädchen und Jungen das Angebot annehmen. Das sehen auch die Kollegen mit Freude. „Sie hat das richtige Händchen, besonders für die ängstlichen Kinder. Manche gucken nur mal so um die Ecke, mit viel Abstand zum Pferd und meist dauert es nicht lange, da wird gestriegelt und schwupps, sitzen sie auf“, so Cindy Witschorkäwitsch, pädagogische Leiterin im Bereich Hilfe zur Erziehung.

Balance und Körperbeherrschung

„Kinder und Pferde, das hat schon was Magisches“, sagt Antje Faber. In der Reittherapie bekommen die Kinder vermittelt, wie sie verantwortungsbewusst mit Tieren und auch mit sich selbst umgehen. Neben Putzen und Reiten lernen sie, ihre Grenzen einzuschätzen. Balance, Körperbeherrschung, Dehnbarkeit und Bewegungskoordination, sie erfahren aber auch ein Gemeinschaftsgefühl mit gegenseitigem Vertrauen und Verlässlichkeit, lernen auch mal zurückzustecken.

Angst, sich auf dem schaukelnden Pferderücken aufzurichten oder gar zu knien, haben Lea und Luca nicht. Innerhalb weniger Wochen haben sie viel gelernt. Als vor kurzem auf dem Spielplatz die neue Rutsche eingeweiht wurde, ernteten die Schützlinge von Antje Faber mit ihren Vorführungen viel Anerkennung.

Unsicherheiten überwinden

Tiere sind die besseren Freunde. Sie stellen keine Fragen und kritisieren nicht, nehmen die Mädchen und Jungen, wie sie sind. Das hilft den Kindern, die hier außerhalb ihrer Familien in Wohngruppen betreut werden, mit der eigenen Unsicherheit umzugehen, Angst zu überwinden, ihr Selbstwertgefühl zu stärken, Selbstbewusstsein zu erlangen. „Ich lasse die Kinder viel ausprobieren, erkläre ihnen aber auch genau, warum das Pferd jetzt so reagiert, wie es reagiert.“ Es müsse feste Regeln geben, damit so wenig wie möglich passiere. „Die Kinder wissen: Neben mir hab ich 400 Kilo Pferd und die führ ich jetzt.“ Dafür haben sie jetzt die Verantwortung. Daran wachsen sie. „Die Pferde geben auch viel zurück.“

Lennox hat genügsam seine Runden absolviert. Für heute hat er Feierabend. „Luca, Du kannst ihn ruhig loben, Du willst doch auch gelobt werden“, ermuntert Antje Faber den Jungen, nun seine Belohnungs-Möhre zu teilen.

Von Kathrin Kabelitz