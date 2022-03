Eilenburg: Wann können die Berg-Kinder in ihren neuen Hort?

Eilenburg

Auf dem Eilenburger Berg tut sich was. Wie die Stadt jetzt mitteilte, soll die Sanierung des denkmalgeschützten Multifunktionsgebäudes in der Halleschen Straße bald beendet sein – wenn auch mit einiger Verzögerung. Mitte des Jahres könnte somit der Hort der Grundschule Berg wie geplant in die einstige Tschanter-Schule einziehen.

Umbau zum Multifunktionsgebäude ist Mitte 2020 gestartet

Damit gehen die im Juli 2020 gestarteten umfangreichen Baumaßnahmen im Westflügel sowie im Kellergeschoss des Ostflügels zu Ende. Neben Arbeiten an der Fassade, den Fenstern sowie am Fußboden fanden, so die Stadt, brandschutztechnische Ertüchtigungen statt. Im Kellergeschoss wurden die Sanitäranlagen ausgebaut.

Ihr täglicher Newsletter aus Eilenburg Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Eilenburg direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Evangelische Grundschule musste zwischenzeitlich in den Ostflügel umziehen. Mittlerweile sind die Mädchen und Jungen der Linden-, Erlen-, Gingko- und Trauerweiden-Gruppe aber in ihren neuen, in warmen Farbtönen gestrichenen Räumen im Westflügel zurück.

Seit Dezember 2020 wurde der Ostflügel saniert. Dort wurden die gleichen Sanierungsmaßnahmen wie im Westflügel durchgeführt. Zudem ermöglicht jetzt ein Aufzug den barrierefreien Zugang zum Hort, die ehemalige Aula wurde für eine multifunktionale Nutzung ausgebaut.

Umzug des Hortes war für März geplant

Pandemie-, bau- und ausschreibungsbedingt waren die Arbeiten teilweise unterbrochen oder hatten sich verzögert, der für März geplante Umzug musste verschoben werden. Dies betrifft auch die Neugestaltung der Außenanlagen, die noch in diesem Jahr erfolgen soll. Die öffentliche Ausschreibung musste wiederholt werden, weil beim ersten Anlauf keine Angebote abgegeben worden sind.

Rund vier Millionen Euro Baukosten

Nun aber zeichnet sich ein Ende der Baumaßnahme ab. Der Westflügel wird weiterhin von der Evangelischen Grundschule Cultus+ genutzt. Insgesamt nutzen Schule und Hort acht Räume. Jeder Raum ist individuell gestaltet. An der einen Wand hängt die klassische, an der anderen die digitale Tafel. 64 Schüler plus 3 Integrationsschüler lernen derzeit bei CULTUS+. Sie kommen aus Eilenburg sowie der näheren aber auch weiter entfernten Umgebung. In den Ostflügel werden der Hort der Grundschule Berg mit bis zu 180 Kindern sowie ein Eltern-Kind-Zentrum einziehen. Damit bekommt ihre Schule zugleich mehr Platz und der Container kann weg.

Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf etwa vier Millionen Euro. Der Umbau der ehemaligen Tschanter-Schule zum Multifunktionsgebäude wird mit Mitteln aus dem Europäischen Fonds für Regionalentwicklung, Programm Nachhaltige Stadtentwicklung EFRE 2014-2020, kofinanziert. Das Bauprojekt ist eines von sechs großen, die derzeit in der Muldestadt laufen.

Cultus+ plant Tag der offenen Tür

Übrigens: Die Evangelische Grundschule Cultus+ plant für Sonnabend, den 9. April, von 10 bis 14 Uhr, den nächsten Tag der offenen Tür. Auf zu neuen Ufern heißt das Motto des Nachmittags, an dem unter anderem einige aktive und kreative Mitmachstationen aufgebaut sind.

Von ka