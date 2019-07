Eilenburg

„Ist Ihnen eigentlich aufgefallen, dass bei Ihnen ein Dachziegel lose ist?“, fragt der junge Mann, der bei Katja Mayer vor der Tür steht. Er arbeite „um die Ecke“, erzählt er, als Dachdecker. Der Schaden sei ihm auf dem Weg zum Supermarkt direkt ins Auge gesprungen. Katja Mayer ist keine leichtgläubige Frau, dem Mann vor sich begegnet sie mit leichtem Misstrauen. Er aber ist die Freundlichkeit in Person, sodass sie und ihr Mann sich die betroffene Stelle von ihm zeigen lassen und auch zustimmen, dass ihr Besucher seinen Chef zur Begutachtung mit hinzuruft. „Dabei haben wir keinen von ihnen allein im Haus gelassen“, sagt Katja Mayer. „Das war wahrscheinlich noch unser Glück“. Der Rentnerin, die eigentlich anders heißt, ist es sehr peinlich, auf einen vermeintlichen Betrüger hereingefallen zu sein. Ihr Umfeld möchte sie trotzdem warnen, deshalb hat sie sich an die LVZ-Redaktion gewandt.

„Die haben ihre Rolle gut gespielt“

„Ich habe mich früher immer gefragt, wer denn auf so was, wie den Enkeltrick rein fällt“, sagt sie. Jetzt im Nachhinein wisse sie, dass sie so nicht denken dürfe. „Die beiden hatten so eine Art an sich, einen einzuwickeln. Die haben ihre Rolle gut gespielt.“ Auf ihrem Dachboden diskutieren die beiden Männer hin und her, ob für die Reparaturen bei den Mayers noch eine abgelaufene Rabattaktion der Firma greife. Man könne das so regeln, sagen sie schließlich, die Mayers seien schließlich so nette Leute.

Betrüger fordern 12.000 Euro

Schnell sind weitere Mängel gefunden. Ein scheinbarer Wasserschaden gibt schließlich den Ausschlag. „Wir wollten drei Tage später in den Urlaub fahren und dachten: Das können wir doch jetzt nicht so lassen“, sagt Katja Mayer. 12 000 Euro wollen die beiden Männer von dem Ehepaar haben. Am besten bar, wegen des Rabatts. Natürlich sehr viel Geld, sagt Katja Mayer hinterher. Aber bei Ausbesserungen an einem Einfamilienhaus sei man schnell mal bei höheren Summen. Sie fährt mit dem vermeintlichen Angestellten zur Bank, er wartet draußen.

Plötzlich sind angebliche Dachdecker weg

Als sie nach einer guten halben Stunde wieder hinauskommt, ist er verschwunden. Auch der andere Dachdecker, der mit ihrem Mann daheim gewartet hat, ist fort, angeblich um Werkzeug zu besorgen. „Natürlich kam uns das dann komisch vor“, sagt Katja Mayer. Langsam wird den Mayers klar: Sie wären um ein Haar um ihr Geld betrogen worden. Ein Anruf bei der zuvor genannten Firma bestätigt den Verdacht. „Der Mann am Telefon war erschüttert und meinte, es hätte nie eine Baustelle in Eilenburg gegeben“.

Betrugsmasche mit falschen Handwerkern kein Einzelfall

Der Fall der Mayers endet mit einer Anzeige gegen unbekannt und ohne Sachschaden. Nicht immer läuft es so glimpflich ab. Dabei ist die Masche nicht neu. Immer wieder gehen Anzeigen zu Betrugsfällen mit falschen Handwerkern ein.

Lesen Sie dazu:Polizei stellt falsche Handwerker in Leipzig, Krimi im Lossatal: Mutmaßliche Betrüger zocken Rentner ab,

In Eilenburg: Betrüger geben sich als Handwerker aus und decken Laubendach, Garagendach neu gedeckt – „Handwerker“ fordern plötzlich 27-fachen Lohn.

Die Polizei warnt deshalb eindringlich davor, Geschäfte an der Haustür abzuschließen und mahnt die Bürger, im Zweifelsfall in der nächsten Polizeidirektion anzurufen. Seriöse Handwerker würden außerdem immer eine Rechnung ausstellen.

Von hgw