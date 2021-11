Eilenburg

Wie wirksam kann Homöopathie bei Hautproblemen sein? Anfang der 2000er-Jahre war es, als Antje Gredig wegen dieser Frage Rat in einem Volkshochschul-Kurs suchte. Was sie hörte, überzeugte sie. „Als ich nach Hause kam, habe ich die Tasche aufs Sofa geworfen und gesagt, das mach ich“, erinnert sich die medizinisch-technische Laborassistentin an den Moment, in dem sie sich bewusst für eine berufliche Neuorientierung entschied. In Eilenburg, einer Stadt, in der der deutsche Arzt Samuel Hahnemann, der als Begründer der Homöopathie gilt, eine Zeit lang lebte. Im 18. Jahrhundert stellte er mit seinem Ansatz das damals gängige schulmedizinische Bild auf den Kopf. Millionen vertrauen mittlerweile dieser Heilmethode, die auch immer wieder für Kontroversen sorgt.

15 Jahre nach dem Neustart der nächste Neustart

Antje Gredig hat sich diesen von Beginn an gestellt. Seit 2006 betreibt die ausgebildete Yogalehrerin und Heilpraktikerin, die aus der Dahlener Heide stammt und seit 1992 in Eilenburg lebt, erfolgreich eine Praxis in der Muldestadt. 15 Jahre nach dem beruflichen Wechsel hat die 49-Jährige nun in der Rinckartstraße einen weiteren Neustart gewagt, um das Praxisangebot um Osteopathie und Bioresonanztherapie zu erweitern. Für die dreifache Mutter trotz aller Erfahrung ein Sprung ins kalte Wasser – der es mit Blick auf die ungewissen wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie ist. Mit im Boot ist jetzt die aus Falkenberg/Elster stammende Leipziger Heilpraktikerin Bärbel Lehmann, die mit der Osteopathie das Portfolio der Praxis erweitert und zweimal pro Woche in Eilenburg ist. Die 59-Jährige absolvierte eine Ausbildung bei der Bahn, studierte Germanistik/Philosophie und Französisch, ließ sich dann zur Heilpraktikerin und Osteopathin ausbilden.

Ganzheitlicher Ansatz

Für die nun engere Liaison der beiden, die sich als Kolleginnen lange kennen, gibt es gute Gründe. „Der Bedarf ist groß und die Wartezeiten sind lang“, nennt Antje Gredig einen. Außerdem: „Die Osteopathie kann als ganzheitliche Therapie, die der Diagnose und Behandlung von Funktionsstörungen dient, ergänzen, wo die Homöopathie an Grenzen stößt. „Ich heile mit den Händen“, umschreibt es Bärbel Lehmann. Osteopathie versuche, mit reiner Körperarbeit, Austausch, Rhythmen und Beweglichkeit wieder herzustellen und damit alles zum Fließen zu bringen. Dabei gehe es immer um den Körper als Ganzes.

Für die Expertinnen ist diese ganzheitliche Behandlungsweise mit der Frage nach Ursache, Zusammenhängen der Krankengeschichte und darauf abgestimmte individuelle Behandlung immens wichtig – gerade mit Blick auf komplexe und vor allem chronische Krankheitsbilder. „Als ich 2006 angefangen habe, ging es um Migräne, Hauterkrankungen und akute Probleme“, so Antje Gredig. Das Spektrum habe sich gravierend geändert, sei komplizierter und umfassender geworden. Behandlungen von Stoffwechselerkrankungen, Darmbeschwerden, Diabetes, Allergien, Haut- und immunologische Erkrankungen erforderten immer mehr einen ganzheitlichen Ansatz. Auch psychische Erkrankungen hätten zugenommen. „Viele Patienten haben seit Jahren keine gesicherte Diagnose und suchen nach alternativen Heilwegen.“

Es geht nicht nur darum, ein paar Globuli zu verabreichen

Wunder, so machen die beiden deutlich, könnten auch sie nicht vollbringen. Doch es gehe eben nicht nur darum, „ein paar Globuli zu verabreichen“, und auch nicht um Esoterik. „Jeder Mensch ist einzigartig – genauso individuell und angepasst sollte seine Behandlung erfolgen“, sagt Antje Gredig. „Mit meinen Behandlungsmethoden und den diagnostischen Werkzeugen stehen mir geeignete Mittel zur Verfügung, um diese Philosophie tagtäglich neu zu leben, zu verwirklichen und den Patienten so einen individuellen Weg zu mehr Gesundheit zu ermöglichen.“ Ein Muss zum Beginn einer jeden Behandlung sind deshalb eine gründliche Anamnese und detaillierte Laboruntersuchungen.

Termine gibt es bei Antje Gredig, die auch Vorträge rund um die Arbeit als Heilpraktikerin anbietet, und Bärbel Lehmann nur nach Anmeldung. Vereinbart werden können diese telefonisch oder per Mail.

Von Kathrin Kabelitz