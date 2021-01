Eilenburg: Was im neuen Jahr für die Bürger teurer wird

Eilenburg

Der Beginn des neuen Jahres wird oft genutzt, um Gebühren und Beiträge anzupassen. Was sich 2021 ändert, und wo es vielleicht auch beim Alten bleibt – die LVZ hat sich das einmal konkret für die 16 000 Eilenburger genauer angesehen und ausgerechnet: Für eine vierköpfige Musterfamilie mit einem Krippen- und einem Kindergartenkind ergibt sich im Verlauf des Jahres 2021 ein Mehrbedarf von 226 Euro.

Krippe wird teurer – Kindergarten und Hort stabil

Elternbeiträge: In Eilenburg kostet der neunstündige Krippenplatz für Vollzahler ab 1. Januar monatlich 200 Euro. Das sind 14 Euro mehr, für das ganze Jahr kommen da 168 Euro zusammen. Die gleichzeitige Erhöhung des Kindergeldes um 15 Euro verpufft damit für diese Eltern. Der neunstündige Kindergarten-Platz kostet 2021 in Eilenburg aber wie im Vorjahr pro Monat 109 Euro, der sechsstündige Hortplatz 64 Euro.

Wasser fließt für drei Euro mehr im Jahr

Wasser: Ein Posten wird billiger, der andere teurer – unterm Strich zahlen die rund 26 470 Kundenhaushalte im Verbreitungsgebiet des Versorgungsverbandes Eilenburg/Wurzen ab 2021 etwas mehr als bisher für Trinkwasser. Darauf hatte sich die Verbandsversammlung bereits im Frühsommer geeinigt. Die Wasserverbrauchsgebühr sinkt von 1,81 Euro pro Kubikmeter auf 1,77 Euro je Kubikmeter – dagegen steigt die monatliche Grundgebühr von 9,35 auf 10 Euro. Bei einem durchschnittlichen Wasserverbrauch von 30 Kubikmetern pro Person bedeutet das für einen Vier-Personen-Haushalt eine Mehrbelastung von 3,21 Euro pro Jahr, so Geschäftsführerin Ramona Seifert.

Abwasser kostet im Jahr zwei Euro mehr

Abwasser: Ab 1. Januar 2021 beträgt die Gebühr für Abwasser, das neben Eilenburger auch Doberschützer, Zscheppliner und Krostitzer in öffentliche Kanäle des Abwasserzweckverbandes Mittlere Mulde einleiten und das dann in einem Klärwerk gereinigt wird, 2,41 Euro je Kubikmeter. Das sind zwei Cent mehr als im Vorjahr. Ein Vier-Personen-Haushalt, bei dem durchschnittlich 120 Kubikmeter im Jahr anfallen, zahlt damit über das ganze Jahre gesehen 2,40 Euro mehr.

Für Gas müssen 52 Euro mehr überwiesen werden

Gas: Der Preis für die 2000 Gas-Kunden der Eilenburger Stadtwerke steigt leicht. Von einem Haushalt mit einem durchschnittlichen Jahresverbrauch von 17 500 kWh werden im neuen Jahr im Ilburg-Clever-Tarif 1146 Euro verlangt. Die Steigerung um 0,24 Cent/kWh und damit von insgesamt 52,50 Euro gegenüber dem Vorjahr kommt durch den gesetzlich vorgegebenen höheren CO² Preis zustande, den die Stadtwerke zumindest teilweise weiter geben.

Fernwärme: In Sachen Fernwärme, mit der in Eilenburg immerhin rund 1500 Wohnungen warm werden, haben die Stadtwerke bereits bekannt gegeben, dass ab 1. Januar der CO²-Emmissionspreis neuer Preisbestandsteil sein wird. Die genaue Höhe steht aber erst Mitte Januar fest.

Beim Strom ändert sich nichts

Strom: Bei den Strompreisen ändert sich 2021 für die 10 000 Stadtwerkskunden nichts. Ein Haushalt mit einem durchschnittlichen Jahresverbrauch von 2000 kWh zahlt damit im günstigsten Ilburg-Clever-Tarif nach wie vor 679 Euro. Das ist die Summe aus 28,21 Cent pro kWh und dem Grundpreis von 115,08 Euro im Jahr.

Freizeitspaß bleibt günstig

Freizeit: Von den Eilenburger Freizeiteinrichtungen wurden bisher keine Erhöhungen bekannt. Wie im Vorjahr können die Eilenburger, sobald es Corona dann zulässt, damit auch 2021 für vier Euro in den Tierpark gehen oder in der Schwimmhalle baden. Noch günstiger ist mit drei Euro der Blick in die Eilenburger Geschichte im Museum. Ebenfalls im Roten Hirsch befindet sich auch die Bibliothek, in der jeder für nur 20 Euro ein ganzes Jahr lang unter den 30 000 Büchern, CDs, Spielen und Videos garantiert immer was Passendes zum Ausleihen findet.

