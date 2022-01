Eilenburg: Was wird aus dem Abrisshaus an der Ziegelstraße?

Eilenburg

Ein Brand in einem Abrisshaus an der Ziegelstraße 1 vis a vis des alten ECW-Verwaltungsgebäudes in Eilenburg hat die seit Jahren bestehenden Diskussionen um den Schandfleck erneut aufflammen lassen. Wie berichtet musste die Eilenburger Feuerwehr am Sonntag vergangener Woche zu dem Gebäude nahe der Muldebrücke ausrücken, weil im Inneren rund fünf Quadratmeter Unrat und Holzabfälle brannten. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, Personen wurden nicht verletzt.

In der Ruine gegenüber des ehemaligen ECW-Verwaltungsgebäudes hat es erst kürzlich wieder gebrannt. Quelle: Kathrin Kabelitz

Areal ist umzäunt

Es war allerdings nicht das erste Mal, dass es in dem seit vielen Jahren leerstehenden einstigen Wohnhaus ein Feuer gegeben hat. Der Verdacht der Brandstiftung lag auch diesmal nahe. Das Areal ist zwar mit einem Zaun abgesperrt, offenbar gelingt es Unbekannten aber dennoch, über die Mauer von der Muldeaue oder über den Zaun aufs Grundstück und schließlich in das Gebäude zu gelangen.

Problem ist seit vielen Jahren ein Thema

Schwarze, verkohlte Balken prägen seit Jahren das Gebäude, das Dach fällt in sich zusammen, Müll und Dreck liegen herum. Immer wieder sprechen Bürger das Problem in Einwohnerversammlungen und Fragestunden im Stadtrat an. Die Antwort, die Oberbürgermeister Ralf Scheler (parteilos) wie schon sein Vorgänger Hubertus Wacker geben konnten, waren stets ähnlich. Der Kontakt zum Eigentümer werde immer wieder gesucht, telefonisch, per Post oder Mail – meist allerdings ohne Erfolg.

Ihr täglicher Newsletter aus Eilenburg Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Eilenburg direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Eigentümer muss jährlich Nachweis über statische Sicherheit bringen

Viel Neues ergibt auch die erneute Anfrage im Rathaus dazu diesmal nicht. Nach einer Lösung werde gesucht, eine wirkliche Chance zum Eingreifen bestehe derzeit nicht. Auch die Kosten des Einsatzes können dem Eigentümer – so der Stand jetzt – offenbar nicht in Rechnung gestellt werden. Wäre Gefahr im Verzug, könnte die Stadt wirksam werden. Mittlerweile muss der Eigentümer jährlich einen Nachweis über die statische Sicherheit des Gebäudes in Muldenähe bringen. Das tut er. Auch die Grundsteuer werde entrichtet.

Kommune wollte Haus kaufen und abreißen

Auch von einem Kaufinteressenten war vor längerer Zeit schon die Rede. Daraus geworden ist aber offensichtlich nichts. Die Stadt hatte zudem mehrfach avisiert, das Objekt zu kaufen, um die Fläche letztlich zu begrünen. Bei einer Versteigerung vor einigen Jahren hatte sich die Kommune um Zuschlag bemüht, war aber überboten worden.

Von Kathrin Kabelitz