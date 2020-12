Eilenburg: Wechsel in der Chefetage der Remondis GmbH

Eilenburg

Zum Abschied gibt es für die Belegschaft Mutzbraten, Curry-Wurst und Co. aus dem Schnitzel-Wagen. Ein Ausstand mit Abstand, den sich Volker Wagner nach achteinhalb Jahren an der Spitze der Remondis Eilenburg GmbH, zu der die Stadtwirtschaft gehört, anders gewünscht hätte. Auch deshalb, weil es ihm wichtig ist, allen Partnern und Kunden Danke für die vertrauensvolle Zusammenarbeit zu sagen. Corona aber schreibt eigene Regeln und so fällt die Runde an diesem sonnigen Dezember-Tag klein aus.

Volker Wagner kam 2012 nach Eilenburg

Der Nordhesse, mittlerweile Anfang 50, hatte 2013 die Geschicke des Entsorgungsunternehmens von der langjährigen Geschäftsführerin Marion Zapf übernommen. Der studierte Umwelttechniker kam 1998 nach Leipzig, hatte zuvor Erfahrungen bei Dienstleistern für Kommunen in der Wasserver- und -entsorgung sowie in der Abfallwirtschaft gesammelt, war beruflich in Brandenburg und Sachsen-Anhalt tätig. 2012 dann der Wechsel nach Eilenburg, hier arbeitete er zunächst einige Monate an der Seite von Marion Zapf, ehe er im Januar 2013 übernahm.

Blick von oben auf den im letzten Jahr neu gestalten Entsorgungshof in der Hartmannstraße. Quelle: Wolfgang Sens

Betriebshof wurde völlig umgebaut

Es seien abwechslungsreiche und intensive Jahre gewesen, blickt Wagner zurück. Vor allem die letzten, als der Betriebshof in der Hartmannstraße unter seiner Führung komplett umgebaut wurde. Begonnen hatten die Planungen drei Jahre vor dem scharfen Start im November 2018. Rund 650 000 Euro hat Remondis investiert. Das Betriebsgelände ist größer geworden, mit dem Umbau konnten Service, Kundenfreundlichkeit und Abfertigungsfrequenz sowie die allgemeine Sicherheit erhöht werden. In all den Jahren war es dem Geschäftsführer stets wichtig, Aufklärungsarbeit in puncto Müllentsorgung zu leisten. So startete sein Unternehmen unter anderem mit dem Laußiger Verein Heimatherzen und Schülern mehrere Umweltaktionen.

Zeit für eine neue Herausforderung

Nun wolle er sich neuen Herausforderungen stellen, sagt Volker Wagner, bekennt dennoch, dass ihm der Abschied nicht leicht falle. Ab Januar wechselt er nach Leipzig, zu einer global agierenden Unternehmensberatung, die Stadtwerke, Kommunen, Industrieunternehmen, Ver- und Entsorgungsunternehmen unter anderem bei der Entwicklung neuer Geschäftsmodelle und der Konzeptentwicklung für nachhaltige und effiziente Infrastruktur unterstützt. Privat bleibt Wagner übrigens in Eilenburg, lebt mit seiner Lebensgefährtin jetzt in der Muldestadt.

Zur Galerie Achteinhalb Jahre leitete Volker Wagner die Geschicke der Remondis GmbH Eilenburg. Nun übergibt er an seinen Nachfolger. Ein Rückblick in Bildern.

Der Neue kommt aus Frohburg bei Borna

Und wer ist der Nachfolger? Nico Quadejacob ist seit Oktober da. Mit Frau und Kind lebt der 34-Jährige in Frohburg bei Borna. Geboren und aufgewachsen ist er in Thüringen, war auf dem Gebiet der Entsorgungswirtschaft bereits in einigen Firmen tätig. „Mitte 2020 habe ich das Angebot bekommen, die Geschäftsführung zu übernehmen“, so Quadejacob.

Im rund 40-köpfigen Team sei er sehr gut aufgenommen worden. Gerade durch den Umbau habe sich vieles getan, wovon Kunden wie Mitarbeiter profitieren könnten, zollt er seinem Vorgänger Respekt. Klar ist aber auch – Nico Quadejacob übernimmt in einer schwierigen Zeit. Denn vor allem die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie seien derzeit noch nicht abzusehen.

