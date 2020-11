Eilenburg: Weihnachtsmärchen fällt aus – erstmals seit 59 Jahren

Eilenburg

Statt des Lampenfiebers vor der großen Premiere steigen nur die Coronazahlen. Und dagegen hat leider auch die Hexe Baba Yaga kein Gegengift in ihrem Kessel. Die Strafe folgt sofort. Denn so darf sie in diesem Jahr nun nicht beim traditionellen Weihnachtsmärchen des Eilenburger Laientheaters durch den russischen Zauberwald im Bürgerhaus fegen. Die Virenwelt spielt einfach zu verrückt und Theaterchefin Nadine Fritzsche muss das Unfassbare verkünden: „Erstmals seit 59 Jahren gibt es in Eilenburg kein Weihnachtsmärchen. Das“, so führt sie immer noch Kopf schüttelnd aus, „haben zuvor weder die Wende noch das Hochwasser 2002 oder auch die anschließende Bürgerhaussanierung geschafft.“

Weihnachtsmärchen in kleinen Gruppen geprobt

Als im Frühjahr die Einschränkungen kamen, so erinnert sie sich, haben sie das noch relativ entspannt gesehen. Auch weil da eben die Hoffnung auf das Weihnachtsmärchen war. Für die Kinder und Jugendlichen sei das eine ganz wichtige Motivation gewesen.

Die Zeit zwischen den Sommerferien bis zum 31. Oktober habe der Verein daher auch intensiv und mit viel Hygiene genutzt. „Unsere Hexe hatte zwar noch keinen richtigen Besen, aber dafür von Anfang an ein Visier“, erklärt Ilka Sylvester, die mit Nadine Fritzsche das Stück in bewährter Weise inszeniert. Oder eben nicht ganz. Denn nicht nur der Mund-Nasenschutz stellt etwas Besonders dar. Da 23 Darsteller nirgendwo coronakonform zusammen sein konnten, probten sie immer nur in kleineren Gruppen und auch mal auf dem Parkplatz. „Das Ensemble hatten wir jedenfalls kein einziges Mal komplett zusammen“, erklärt Ilka Sylvester.

Viele offene Fragen bleiben

Dennoch haben sie ganz lange an das gute Ende für das Weihnachtsmärchen geglaubt. Doch als im Oktober die Nutzung der Proben-Aula untersagt wurde, stand für den Vorstand des 54-köpfigen Vereins fest: „In diesem Jahr hebt sich der Vorhang kein einziges Mal.“ Der gut angelaufene Vorverkauf für die acht geplanten Veranstaltungen mit auf 260 reduzierten Plätzen wurde gestoppt. Die Kulissen, die traditionell in der Kulissenwerkstatt Anfang November vollendet werden, bleiben erst einmal unbemalt. Klar, die Baba Yaga kann auch im nächsten Jahr noch hexen. Doch viele Fragen bleiben. Ob alle Darsteller, die in diesem Jahr kein einziges Mal auf einer Bühne stehen konnten, zur Stange halten, ist da nur die eine. Denn vielleicht sind die beiden kleinen Igel im nächsten Jahr gar nicht mehr klein? Und was ist, wenn die direkt aus Russland gelieferten Trachten im nächsten Jahr partout nicht mehr passen?

Auch 2021 steht einiges auf dem Spiel

Doch noch wichtiger ist den Theaterleuten, dass, gern auch mit Hexenspuk, der Virus endlich besiegt wird. Denn auch 2021 steht – im wahrsten Sinne des Wortes – wieder einiges auf dem Spiel. So finden sich die Großenhainer Theatertage im April-Kalender, soll am 29./30. Mai das Theater-Dinner „Vorsicht bissig“ in der Schlossaue nachgeholt werden. Und im Juni steht zumindest theoretisch auch noch der alle zwei Jahre stattfindende Jugendkunstpreis an. Ob das alles stattfindet? Die Theaterleute bleiben optimistisch und hoffen wie im Märchen auf ein Happy End oder ganz klassisch auf ein: „Ende gut –alles gut“.

Von Ilka Fischer