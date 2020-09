Eilenburg

Die Eilenburger Polizei sucht die Eigentümerin oder den Eigentümer eines 26-Zoll-Damenfahrrades Radiant (Farbe: Grün/Schwarz, blaue Gabel). Das Rad wurde am 15. August in Eilenburg gefunden und sichergestellt. Hinweise erbittet die Polizei unter der Vorgangsnummer 4302/20/ 149410 an das Revier Eilenburg, Dr.-Külz-Ring, Tel. 03423 664100.

Von LVZ