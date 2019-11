Eilenburg: Wertmarken für den Weihnachtsmarkt

Eilenburg

Die Stadtverwaltung in Eilenburg gibt am 12. November von 10 bis 12 und 13 bis 14 Uhr kostenlos Wertmarken an sozial schwache Eilenburger Familien aus. Diese werden aus dem Kinderfonds bereitgestellt und gelten für den Weihnachtsmarkt (13. bis 15. Dezember) und Weihnachten im Tierpark (23./24. Dezember), teilte die Stadtverwaltung mit.

Marken vielfältig einsetzbar

Die Wertmarken können zum Beispiel für eine Fahrt mit der Eisenbahn, mit dem Karussell oder für Kräppelchen, Waffeln, Zuckerwatte oder Würstchen eingesetzt werden. Die Stadtverwaltung möchte damit Kindern eine Freude bereiten und auf das Weihnachtsfest einstimmen.

Wer sich die Marken abholen will, sollte den aktuellen Bescheid über die Bewilligung von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts, Hartz IV, Arbeitslosengeld oder Wohngeldbescheid mitbringen. Mittel aus diesem privaten Fonds werden nicht auf die Sozialleistungen angerechnet.

Hunderte Kinder unterstützt

Dank finanzieller Unterstützung aus dem Kinderfonds konnten im vorigen Jahr 127 Kinder den Tierpark über Ostern, zum Kindertag und zum Tierparkfest kostenlos besuchen. Weitere 30 Kinder verbrachten einen Aufenthalt im Sommercamp in Schildau. Des Weiteren besuchten 40 Kinder ein Theaterstück im Bürgerhaus. Für 279 Jungen und Mädchen gab es auf dem Weihnachtsmarkt eine Überraschung. Am Heiligabend verbrachten dann 279 Kinder mit ihren Familien besinnliche Stunden im Tierpark – ebenfalls mit Unterstützung aus dem Kinderfonds.

Kinderfonds gibt es seit 1997

Der Kinderfonds wurde 1997 von der Eilenburgerin Margot Schwarzer ins Leben gerufen. Ihre Familie legte den Grundstock für den Fonds. Dieser finanziert sich aus Spenden. Damit der Kinderfonds die jüngsten Eilenburger auch künftig unterstützen kann, sind weitere Spenden willkommen.

Konto 2230016981, Bankleitzahl 86055592 bei der Sparkasse Leipzig. Zahlungsgrund: Kinderfonds. Weitere Infos zum Fonds erhalten Sie auch unter Telefon 03423 652190.

Von LVZ