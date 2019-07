Eilenburg

Viki ist auf dem Weg zu den Akrobaten. Die Mädels und Jungs trainieren auf dem Hof der Eilenburger Tschanter-Oberschule Handstand, Rad schlagen und kleine Turn-Kunststücke.

Zum Schluss gibt es eine Gruppen-Choreografie. Der einzige Junge im Team erhebt sich stehend auf dem Rücken von zwei Mitschülerinnen. Arme strecken. Lächeln. Fertig. Beifall. Die Übung steht. Am Mittwoch, wenn alle ihre Ergebnisse präsentieren, muss es mindestens so hinhauen.

Zur Galerie Wir sind Kinder einer Schule ist eine Projektwoche überschrieben, dies es jetzt an der Tschanter-Oberschule gab.

Zum Abschluss gibt es eine Projektzeitung

Viki schaut genau hin, hat Zettel und Stift und eine Kamera dabei. Die Fünftklässlerin gehört zum Medienteam, das die über 20 Stationen dieser Projektwoche begleitet. „Wir sind überall dabei, machen Fotos, stellen Fragen. Die Bilder werden ausgedruckt.“ Am Freitag zur Zeugnisausgabe bekommen alle eine Projektzeitung. „Wir sind Kinder einer Schule“ sind für die Fünft- bis Siebtklässler die letzten Schultage vor den Ferien überschrieben.

Verschiedene Jahrgänge sollen sich begegnen

Schulsozialarbeiterin Ivonne Juche und Franziska Deckert, Lehrerin für Gesellschaftskunde und Deutsch als Zweitsprache (DaZ) haben mit den Kollegen das Konzept entwickelt, das nicht nur Klassen- sondern auch Klassenstufen-übergreifend ist. Das Motto ist extra gewählt, die verschiedenen Jahrgänge sollen sich bewusst begegnen, das Wir-Gefühl der Schüler soll gestärkt werden. Es geht um Wertevermittlung und Über-den-Tellerrand-Hinausschauen. All das sind wichtige Aspekte in dieser schon internationalen Schule, in der es 13 Prozent DaZ-Schüler unter den rund 600 jungen Leuten gibt.

Über 20 Workshops

Über 20 Workshops gibt es, von A wie Akrobatik bis Z wie Zeichnen von Comics. Rund 270 Schüler haben sich auf die Angebote aufgeteilt. Nicht alles können die Lehrer allein gestalten, für einiges haben sie sich externe Hilfe geholt, so vom Konfuzius-Institut Leipzig für den Kalligrafie-Kurs. Die Experten kommen aber auch aus den eigenen Reihen. So geben Meet und Disha (beide 18) Fach-Tipps für Henna-Tattoos. Die beiden stammen aus Indien und haben in der Schule ihren Abschluss gemacht.

Von Kathrin Kabelitz