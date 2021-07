Eilenburg

In der Puschkinstraße in Eilenburg-Ost haben Unbekannte in der Nacht zum Montag gegen drei Uhr einen Zigarettenautomaten zerstört. Wie die Polizei berichtete, sprengten die Täter den Automaten vermutlich mittels Pyrotechnik auf. Der Automat wurde vollständig zerstört, ob Zigaretten oder Bargeld entwendet wurden, war aber zunächst nicht bekannt.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion.

Von LVZ