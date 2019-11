Eilenburg

Kein Glück hatte ein 24 Jahre alter Mann in Eilenburg, der sich offenbar in einem Baumarkt und auch in einer Baufirma bedienen wollte. Wie die Polizei berichtete, hatte der junge Mann am Sonnabend gegen 19.40 Uhr in einem Eilenburger Baumarkt einen Akkuschrauber genommen und im Außenbereich über die Mauer geworfen, um ihn dann dort zu holen. Als er seine Beute wieder an sich nehmen wollte, hatte jedoch bereits ein Baumarkt-Mitarbeiter den Akkuschrauber entdeckt. Der Dieb habe den Mitarbeiter daraufhin mit einem Messer bedroht und zur Herausgabe des Werkzeugs gezwungen, so die Polizei weiter. Anschließend rannte der Täter mit dem Diebesgut – übrigens im Wert einer dreistelligen Summe – davon.

Mit Fährtenhund verfolgt

Der Tatverdächtige konnte jedoch von der Polizei mittels eines Fährtenhundes verfolgt und identifiziert werden. Der 24-Jährige sei den Beamten bereits wegen ähnlicher Delikte, aber auch als Konsument von Drogen bekannt. Die Polizisten führten mit dem jungen Mann einen Alkohol- und einen Drogentest durch. Der Alkoholtest ergab einen Wert von 0,36 Promille, der Drogentest schlug positiv auf Amphetamine an. Gegen den 24-Jährigen wird nun wegen einer Raubstraftat ermittelt.

EC-Karte verloren

Doch damit nicht genug. Am Sonntag wurde ein Einbruch auf dem Gelände einer Eilenburger Baufirma festgestellt. Ein Täter hatte dort ein aufgrund eines vergangenen Einbruchs bereits beschädigtes Fenster aufgedrückt. Außerdem hebelte der Einbrecher eine Seitentür auf. Als die Polizisten später den Tatort unter die Lupe nahmen, fanden sie eine EC-Karte, die wohl der Dieb vor Ort verloren hatte. Und siehe da – es handelte sich bei dem Täter offenbar um denselben 24-Jährigen, der bereits mit der Straftat in dem Eilenburger Baumarkt in Verbindung gebracht werden konnte.

Der bei dem Einbruch entstandene Sach- und Stehlschaden ist noch nicht beziffert. Die Polizei ermittelt in diesem Fall nun wegen besonders schweren Diebstahls. Ereignet hat sich der Einbruch übrigens laut Polizei irgendwann zwischen Freitag-mittag und Sonntagmittag.

Von lvz