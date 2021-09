Eilenburg

Ramona Seifert hat jetzt mit dem Mittwoch einen Lieblings-Wochentag. Denn an diesem Tag geht es immer auf die Baustelle des neuen Wasserwerks in Wedelwitz. „Und die macht einfach viel Freude“, erklärt die Geschäftsführerin des Versorgungsverbandes Eilenburg-Wurzen.

Ein Jahrzehnt um die Baugenehmigung gekämpft

Ramona Seifert am Wasserwerk Wedelwitz Quelle: Wolfgang Sens

Dabei hatte es zunächst gar nicht danach ausgesehen. Der Verband musste schließlich bis 2019 ein Jahrzehnt um die Genehmigung kämpfen. Daran hat nicht nur die historisch gewachsene Lage, die sich im Überschwemmungsbiet, Flora-Fauna-Habitat und Landschaftsschutzgebiet zugleich befindet, zu tun. Denn der Naturschutz brachte strenge Auflagen und zudem ein Bauverbot zwischen März und August mit sich. Doch auch der Denkmalschutz redete ein gehöriges Wörtchen mit. Dieser bestand auf der Sanierung der Ruine, die kaum noch als Wasserwerk, das von 1897 bis 1983 die Eilenburger versorgte, erkennbar war.

Ein Unikat als Ergebnis

Neben dem bereits sanierten denkmalgeschützten Gebäude des Wedelwitzer Wasserwerks (rechts) wird nun ein Neubau errichtet. Quelle: Giersdorff Architekten

Das Projekt verschob sich damit nicht nur immer weiter nach hinten, es wurde mit neun Millionen Euro auch mehr als doppelt so teuer wie ursprünglich geplant. Doch der Verband, so Ramona Seifert, bekommt dafür nun auch ein Wasserwerk, was es sonst so nicht noch einmal gibt.

Inzwischen ist bei dem bis 2023 laufenden Vier-Jahres Projekt die Halbzeit vorbei. Über fünf Millionen Euro stecken inzwischen in der sanierten denkmalgeschützten Bauhülle des backsteinernen Altbaus, in zwei Absetzbecken und in zwei Reinwasserbehältern. Wobei letztere mit insgesamt zwei Millionen Kubikmetern nun den Wasserbedarf der Eilenburger und Jesewitzer für einen Tag speichern können.

Vom Neuwerk soll bis März der Rohbau stehen

„Die Trinkwasserspeicher hatte die Firma Otto Heil sogar schon im Februar fertig“, erklärt Ramona Seifert. Polier Holger Thomas ist mit seinen Leuten dennoch derzeit noch im Schieberhaus, das zwischen den beiden Behältern eingeklemmt ist, unterwegs. „Der Rohrleitungsbau, Schächte, die Ausrüstung der Behälter sowie das Pflastern stehen noch an“, erklärt er.

Die Hauptakteure in Wedelwitz kommen nun aber von der Firma Krause & Co. Hochtief und Anlagenbau aus Chemnitz. Dass sich die Firma, die schon mit dem Wasserwerk im Jahr 2008 in Bad Düben ihre Visitenkarte hinterlassen hat, bei der europaweiten Ausschreibung für das Neuwerk durchsetzen konnte, freut Ramona Seifert. „Das Zusammenspiel zwischen uns, dem Ingenieurbüro Achim Röder, dem Ingenieurbüro für Wasser und Boden Possendorf sowie den Baufirmen klappt einfach super.“

Innenausbau ist in der Brutzeit möglich

Sie ist sich daher sicher, dass der Rohbau für das Neuwerk, der zu dem Backsteinbau eine gläserne Verbindung bekommen wird, wie geplant bis zum nächsten Frühjahr steht. „Damit können wir dann von März 2022 an, wenn außen wegen der Brutzeit wieder das Bauverbot gilt, den Innenausbau weiterführen.“

Derzeit wird gerade die 30 mal 15 Meter große Baugrube ausgehoben. Am 22. September plant der Verband eine interne Grundsteinlegung mit den Mitstreitern vor Ort.

Uwe Wiesner öffnet eine der beiden Türen, hinter denen künftig insgesamt der Wasserbedarf eines Tages für die Eilenburger und Jesewitzer gespeichert wird. Quelle: Ilka Fischer

„Wir sind jetzt hier regelmäßig mit fünf bis acht Leuten da“, erklärt Jörg Reiher, der Bauleiter bei den Chemnitzern, für die das Neuwerk aber Alltagsgeschäft sei. Für Projektleiter Uwe Wiesner vom Versorgungsverband ist es das Herzstück. In dem Bau werden Filter, Dosieranlagen und Chemiekalienstation Platz finden, wird das Rohwasser zum Trinkwasser aufbereitet. Das Grundwasser, das aus zwölf Brunnen in der Muldenaue gepumpt wird, hat da schon eine gewisse Reise hinter sich. Denn es fließt zunächst über unterirdische Rohre in den sanierten Backstein-Altbau, in dem sich auch die Betriebswarte und Sozialräume befinden. Flachbettbelüfter reichern das Wasser hier mit Sauerstoff an. Ein Haus weiter, im Neuwerk, wird aus diesem dann unter anderem Eisen und Mangan gefiltert. Das fertige Trinkwasser fließt dann, ebenfalls unterirdisch zum Zwischenparken in die neuen riesigen Trinkwasserspeicher.

Probebetrieb für 2023 geplant

Derzeit dienen diese Rohrgitterkaskaden noch zur Anreicherung des Sauerstoffs. Sie werden samt dem Erdhügel auf dem sie stehen, aber 2023 verschwinden. Quelle: Ilka Fischer

„Wir haben damit dann ein Werk, bei dem keine einzige Anlage mehr draußen steht“, nennt Ramona Seifert einen Vorteil. Die zur Zeit noch draußen stehende Rohrgitterkaskade, die das Anreichern des Sauerstoffs bisher übernimmt, kommt samt dem Hügel auf dem sie steht, ebenso weg wie die riesigen blauen Filter, die jetzt noch die Nordseite des derzeitigen Wasserwerkes zieren.

Mitte 2023, so die derzeitige Prognose, kann das neue Wasserwerk den Probebetrieb aufnehmen. Bis dahin müssen dann im Backsteinbau die elektrische Mess-, Steuer- und Regeltechnik sowie die Flachbettbelüfter eingebaut werden. Das endgültige Einfahren eines Wasserwerkes dauere in der Regel dann noch einmal zwischen drei bis sechs Monate.

Blick auf das Wasserwerk aus DDR-Zeiten. Es wird 2023 abgerissen. Quelle: Ilka Fischer

Diese blaugrauen Filter haben bald ausgedient. Sie werden mit dem in den 1980er-Jahren errichteten Wasserwerk abgerissen. Ihre Nachfolger finden in dem Neuwerk Platz, das sich derzeit in Bau befindet. Quelle: Ilka Fischer

Zuletzt bleibt dann noch der Abriss des DDR-Altwerkes, der Filter sowie der alten oberirdischen Speicher. Dass es auch dafür strengste Vorgaben gibt, hat Ramona Seifert längst akzeptiert. Doch ihren Mittwoch lässt sie sich davon schon lange nicht mehr vermiesen.

Von Ilka Fischer