Eilenburg bekommt für Outdoor-Fitness neue Anlage

Eilenburg

Die Stadt Eilenburg bekommt eine neue Spiel-, Sport- und Erholungsfläche für junge und alte Menschen. Die Stadtverwaltung will dazu die Grünfläche zwischen Torgauer Landstraße und Thomas-Müntzer-Straße in Eilenburg Ost neu gestalten.

Das plant die Stadtverwaltung

Geplant ist in unmittelbarer Nähe vom Hochhaus unter anderem die Erweiterung der dort bereits vorhandenen Spielflächen. Entstehen wird ein Mehrgenerationenspielplatz. Außerdem sollen bis zu sechs barrierefreie und seniorengerechte Fitness- und Bewegungsgeräte aufgestellt werden. Wie die Stadtverwaltung informiert, seien bereits vom Stadtseniorenrat verschiedene Wünsche geäußert worden, die nunmehr in die Planungen einfließen.

Demnach könnte eine sogenannte Callisthenics Kombianlage künftig auf der Freifläche stehen. Mit dieser kann man verschiedene Muskelgruppen über das Laufen, Stehen, Greifen und Schieben trainieren, wobei das eigene Körpergewicht als Widerstand dient. Damit stärken ältere Menschen nicht nur ihre Muskulatur, was im Alter besonders wichtig ist, sondern verbessern auch ihr Gleichgewicht, die Beweglichkeit und Koordination. Möglich sind unter anderem Klimmzüge und Liegestütze an dem Kombi-Gerät. Des Weiteren sollen eine Kletterwand und bis zu zwei Trampoline aufgestellt werden.

Lob für Flächengestaltung

Aber nicht nur in Spielplatz und Fitness-Geräte will die Kommune investieren, sondern auch das marode Wegesystem erneuern. Die Hauptwege erhalten eine neue Beleuchtung, der Bushaltestand wird modernisiert. Ebenso sind verschiedene Anpflanzungen angedacht, unter anderem als Sichtschutz.

Stadtrat Jürgen Prochnow ( Die Linke), der in dem Stadtteil wohnt, begrüßt das Vorhaben „außerordentlich“. In Ost gebe es keine Parkanlage wie im Zentrum, wo die Menschen ihre Freizeit verbringen könnten. Und eben nicht nur das: Sie können sich dann auch sportlich betätigen, was wiederum gut für die Gesunderhaltung ist. Stadtrat Enrico Kunze ( Bündnis 90/Die Grünen) kann dem Vorhaben ebenfalls Positives abgewinnen: Mit der Errichtung eines Mehrgenerationenspielplatzes liege Eilenburg „auf der Höhe der Zeit“, sagt er.

So viel kostet die neue Anlage

Die Stadt will in die Umgestaltung der Fläche rund 285 000 Euro investieren. Die Kommune rechnet mit Fördermitteln von Bund und Land in Höhe von etwa 190 000 Euro. Damit beträgt der Eigenanteil 95 000 Euro. Finanziert wird das Ganze aus dem Stadtumbauprogramm. Bestellungen werden noch im Haushaltsjahr 2020 ausgelöst. Für dieses Jahr sind im Haushalt Ausgaben in Höhe von 597 062,21 Euro eingestellt. Gegenwärtig stehen noch rund 513 500 Euro zur Verfügung, da zwei kommunale Maßnahmen – der Ausbau Gehweg Hochhausstraße und der Ausbau Hartmannstraße, mit denen 2020 begonnen werden sollte – verschoben werden mussten. Private Maßnahmen waren im Stadtumbauprogramm nicht geplant. Die nicht verbrauchten Ausgaben werden auf die Haushalte 2021/2022 übertragen.

Der Stadtrat hat jetzt die Planungsleistungen in Höhe von 45 000 Euro an das Büro Grünplan in Leipzig vergeben. Baubeginn soll im dritten Quartal 2021 sein, die Fertigstellung ist für das erste Quartal 2022 vorgesehen.

Von Nico Fliegner