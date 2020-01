Eilenburg beseitigt Bäume und Sträucher auf Friedhöfen

Eilenburg

Sie steht wie ein Fels in der Brandung mitten auf dem Friedhof im Eilenburger Stadtteilzentrum Ost: eine Hebebühne, mit der Maik Frey und Daniel Koch bis in die Baumkronen kommen.

Folgen zweier Hitze-Sommer

Die Mitarbeiter der Eilenburger Stadtwirtschaft haben in diesen Tagen auf den Friedhöfen der Stadt viel zu tun. Sie beseitigen Totholz als Folge der zwei Hitze-Sommer in den Jahren 2018 und 2019. „Wir ästen hier die Linden aus, auch Birken und Lebensbäume sind abgestorben“, erzählt Maik Frey. Das Material schichten sie zunächst auf freien Flächen auf dem Friedhof auf, bevor es bei Remondis entsorgt wird.

Nach dem Einsatz im Osten der Stadt geht es weiter auf dem Friedhof Mansberg, dem Berg- und dem Ehrenfriedhof. Auf dem Stadtfriedhof in Mitte waren sie bereits.

So lange dauern die Arbeiten

Die Arbeiten laufen seit dem 14. Januar. Bis Ende Februar hat die Stadtwirtschaft Zeit, sämtliche Bäume und Sträucher mit Trockenschäden zu beseitigen.

Wie die Stadtverwaltung informierte, ist am schlimmsten der Bergfriedhof betroffen. Dort sind 73 Prozent des Baumbestandes geschädigt und 53 Bäume müssen gefällt werden. Des Weiteren müssen auf dem Friedhof in Eilenburg Ost 82 Bäume, auf dem Stadtfriedhof 16 Bäume und auf dem Friedhof Mansberg im Stadtteil Berg 75 Bäume gefällt werden.

Das kostet der Einsatz

Die Stadt geht von Kosten in Höhe von 56 500 Euro aus. Deshalb muss der Stadtrat darüber entscheiden, ob diese von den Friedhofsnutzern durch Anhebung der Gebühren übernommen werden oder ein Teil durch den Gesamthaushalt der Stadt abgedeckt wird. Die Stadt gab für die Friedhofsunterhaltung in vorigen Jahr 173 000 Euro aus. 305 000 Euro nimmt sie jährlich an Benutzungsgebühren ein – geplant sind künftig Mehreinnahmen von 10 000 Euro.

Friedhöfe vor Neugestaltung

Ersatzpflanzungen sind zunächst für die teilanonyme Gemeinschaftsanlage sowie für die Urnenreihengräber im Stadtteil Ost beauftragt worden. Auch für die Urnenreihengrabstätten in der Stadt ist im Frühjahr eine Neugestaltung geplant. Weitere Ersatzpflanzungen sollen dann im Zuge der Neugestaltung der Friedhöfe erfolgen. Der Stadtrat und die Friedhofskommission werden in die Planungen eingebunden.

Von Nico Fliegner