Eilenburg digitalisiert Geburtenbücher und den Baumbestand

Eilenburg

Wer einen Behördengang im Eilenburger Einwohnermeldeamt hat, trifft auf Stefanie Schlesinger. Die 32-Jährige ist seit Oktober 2018 Standesbeamtin in Eilenburg, stellt Personaldokumente aus, beurkundet Geburten und Sterbefälle und führt Trauungen durch. Neben diesen Aufgaben ist sie aber auch anderweitig gefordert: Die junge Frau digitalisiert Geburten-, Ehe- und Sterbebücher. Das bedeutet, dass Einträge, die von ihren Vorgängern in großen, dicken Büchern getätigt wurden, nunmehr in ein Computerprogramm übertragen werden.

„Aufwand ist extrem groß“

Acht Jahrgänge hat das Einwohnermeldeamt schon komplett abgeschlossen. Pro Jahrgang muss Stefanie Schlesinger zwischen einem und drei Bücher erfassen – und zwar jeden Eintrag einzeln. Das kann bis zu fünf Minuten pro Eintrag dauern. Fehler dürfen nicht passieren. „Das ist eine Konzentrationssache“, erzählt sie. Deshalb könne sie nicht den ganzen Tag solche Einträge vornehmen. Oftmals müsse sie auch in Gesetzestexten nachlesen, wie die Rechtslage zur damaligen Zeit war. „Der Aufwand ist extrem groß. Aber die Digitalisierung erleichtert uns später die Arbeit.“ Denn benötigt jemand eine neue Geburtsurkunde oder andere Dokumente und sind die bereits digitalisiert, hat die Standesbeamtin über ein Computerprogramm schnell Zugriff.

Jahrgang 1980 erfasst

Im vorigen Jahr hat Stefanie Schlesinger den gesamten Jahrgang 1980 digital erfasst. Das Augenmerk liege ohnehin auf den 1980er-Jahrgängen, weil es in diesen Jahren die meisten Geburten in Eilenburg gegeben hat. Rund 600 waren es pro Jahr, heute sind es um die 300. Auch die 1990er-Jahrgänge werden erfasst. Alles, was noch weiter davor liegt, hat nicht Priorität. „Wir werden damit noch die nächsten 20 Jahre zu tun haben“, sagt Stefanie Schlesinger. Geburtenbücher werden übrigens 110 Jahre im Standesamt aufbewahrt, Ehebücher 80 Jahre und Sterbebücher 30 Jahre. Dann kommen sie ins Stadtarchiv.

Über 9000 Bäume digitalisiert

Die Digitalisierung in der Stadtverwaltung trifft derzeit nahezu alle Bereiche. Digital ist nunmehr auch der Baumbestand der Großen Kreisstadt erfasst. Früher wurde das Baumkataster handschriftlich geführt. Mit Hilfe einer speziellen Software und zwei externen Baumkontrolleuren wurde in den vergangenen Monaten ein digitales Baumkataster erstellt, das nunmehr ständig fortgeführt wird. Über 9000 Bäume sind bereits in dem Kataster vermerkt, was aber noch nicht der Endstand sei, sagt Katharina Eidner, zuständig für Öffentlichkeitsarbeit in der Stadtverwaltung. Dabei würden Grunddaten wie Baumart, Alter, Stammumfang und Kronendurchmesser, aber auch Schadensmerkmale wie Totholz oder Pilzbefall mit Hilfe eines Tablets registriert und können „umfassend von unserer Sachbearbeiterin ausgewertet werden“.

Ein weiterer Pluspunkt: Pflegemaßnahmen und benötigte finanzielle Mittel können dadurch viel besser geplant und Gestaltungskonzepte erarbeitet werden. „Die große Anzahl erfasster Daten bietet viele Auswertungs- und Analysemöglichkeiten und dadurch lassen sich Ressourcen schonen. Und eine grüne Stadt mit gesunden Bäumen ist ein Stück Lebensqualität für uns alle. Wir wollen, dass uns diese Lebensqualität immer erhalten bleibt.“

Von Nico Fliegner