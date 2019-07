Eilenburg

Der Sächsische Justizminister Sebastian Gemkow ( CDU) wiegelt ab. „Nein, den Amtsschimmel habe ich bei der Wahl des Patentieres nicht im Blick gehabt.“ Vielmehr, so der Leipziger Familienvater, der mit Frau und den drei Kindern den Eilenburger Tierpark regelmäßig privat besucht, sei seine große Tochter „schuld“. Die Neunjährige schwärmt einfach für Pferde. Und somit war eben schnell klar, dass die Wahl der Gemkows in Sachen langjährige Patenschaft auf die Miniponys fällt.

100 Euro zahlen die Gemkows damit jährlich an den Eilenburger Tierpark, der im Gegenzug verspricht, das Geld für die entsprechende Tierart auszugeben. Rechte an einem bestimmten Tier sind damit nicht verbunden.

Charly und die Neugier

Doch natürlich durfte im Tierpark, bei dem inzwischen 100 Paten über 130 Tiere ihre Fittiche breiten, bei dem ersten ministerialen Paten des Tierparks der Sympathieträger Charly beim Überreichen der Urkunde nicht fehlen. Tierpflegerin Carolin Otto weiß: „Minihengst Charly wurde erst Ende April bei uns geboren. Er weicht seiner Mutti Indi und bisher noch einzigen Nahrungsquelle nicht wirklich von der Seite. Anders ist das nur, wenn ihn die Neugier zwickt.“ Und die zwickt an diesem Tag offensichtlich heftig. Er will jedenfalls sofort herausfinden, was denn da vor seiner Nase von Mann zu Mann übergeben wird.

Ungewöhnliche Konstellation

Die Konstellation dabei dürfte einmalig sein. Denn Mathias Teuber, der in seiner Funktion als Tierparkvorstand und in Vertretung seines verletzungsbedingt länger ausfallenden Vaters und Tierparkchefs Stefan Teuber die Urkunde übergibt, tritt schließlich bei der Landtagswahl für die SPD direkt gegen Sebastian Gemkow an. Obwohl sie sich vorher persönlich noch nicht kannten, klappt die parteiübergreifende Kommunikation sofort. Und während die beiden Männer mit ihrer Unterhaltung nicht nur über den Tierpark abgelenkt sind, ergreift Charly die Gelegenheit, knabbert und kostet an der Urkunde.

Tierische Hilfe bei Papiermonstern?

Die dabei spontan aufkommende Idee, dass man mit solch tierischer Hilfe doch auch bürokratische Papiermonster reduzieren könnte, hat durchaus Charme. Doch Sebastian Gemkow ahnt leider auch: „Vermutlich würde es dann aber genau die falschen Paragrafen erwischen. Und zumindest einige machen ja auch richtig Sinn.“

Von Ilka Fischer