Eilenburg erwartet Vertreter von 100 Zoos aus ganz Deutschland

Eilenburg

In der Muldestadt werden vom 26. bis 28. September die Vertreter von rund 100 kleineren und mittleren Zoos erwartet. Diese sind in der Deutschen Tierparkgesellschaft (DTG) organisiert, die dann zu ihrem jährlich stattfindenden Seminar nach Eilenburg einlädt. Dass Eilenburg nach 2007 zum zweiten Mal Gastgeber sein wird, ist kein Zufall. Denn damit wird auch die in diesem Jahr 60-jährige Erfolgsgeschichte des kleinen Tierparksgefeiert. Der vormals in städtischer Hand befindliche Minizoo wird seit 1998 in Vereinsregie betrieben und hat seitdem seine Besucherzahlen auf inzwischen knapp 80 000 vervierfacht.

Seminartag für Jedermann offen

Eine Eilenburger Besonderheit ist, dass zum großen Seminartag im Bürgerhaus am Donnerstag, dem 27. September, auch interessierte Zuhörer das Geschehen von den oberen Rängen verfolgen dürfen. Er beginnt um 9 Uhr mit der Begrüßung durch den Präsidenten der DTG, Gert Emmrich, und den Oberbürgermeister Ralf Scheler. Es folgen zwei Kurzvorträge des Eilenburger Tierparkleiters Stefan Teuber. Dann wird er zum einem darüber referieren, wie auch ein kleiner und überschaubarer Zuschuss für einen Tierpark zu einem soliden Ergebnis führen kann, zum anderen geht es um das in Bau befindliche Tropicana, das am 15. November eröffnet werden soll und dem die Thallwitzer Illusionsmalerin Annett Kitsche eine ganz besondere künstlerische Note verpasst . „Dann bauen wir eben ein Neues“, ist der Beitrag überschrieben, in dem es auch darum geht, wie eigentlich nicht Schaffbares geschafft werden kann.

Delitzscher Tiergarten und Naturschutzarbeit

Den Staffelstab übergibt Stefan Teuber dann um 9.50 Uhr an seine Delitzscher Kollegin Julia Gottschlich, die über Erfahrungen mit der neuen Großraumvoliere für heimische Singvögel spricht, und an Peter Solluntsch vom NABU Eilenburg, der über die Naturschutzarbeit in der Region berichtet (10.10 Uhr). Um 11 Uhr beginnt dann eine Diskussionsrunde, bei der insbesondere die Einflussnahme auf das Besucherverhalten debattiert werden soll.

Am Nachmittag steht ab 13.30 Uhr dann insbesondere die regionale Zusammenarbeit von Tiergärten im Mittelpunkt, bevor sich um 16 Uhr ein Rundgang durch den Eilenburger Tierpark anschließt.

Hotelkapazität gibt es nur in Bad Düben

„Da es in Eilenburg leider kein größeres Hotel gibt“, so Stefan Teuber, „werden die meisten Teilnehmer in Bad Düben übernachten.“ Der formlose abendliche Gedankenaustausch der Tierparkvertreter wird daher sowohl am Anreisetag als auch am Seminartag im großen Saal des Heide Spa ermöglicht.

Den Abschluss des Seminars selbst bildet dann am Abreisetag ein gemeinsamer Besuchdes Leipziger Zoos.

Von Ilka Fischer