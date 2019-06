Eilenburg

Oberbürgermeister Ralf Scheler und Mitglieder des Burgvereins eröffneten am Freitag das 24. Eilenburger Stadtfest. Scheler wünschte ein friedliches Fest und versprach ein tolles Wochenende mit vielen Attraktionen. Der traditionelle Fassbieranstich verlief schon mal sauber: Mit wenigen Schlägen schaffte es der OBM, den Zapfhahn ins 20-Liter-Fass zu bekommen. Zahlreiche Eilenburger standen in der Freibier-Schlange.

Party auf allen Bühnen

Musiker wie Zollfrei, Andy – One Voice oder die Partyband Mr. Feelgood brauchten nicht groß einheizen. Bei tropischen Temperaturen gingen Eilenburger und die Partygäste auch nach Mitternacht ohne Jacke, dafür mit viel Partylust durch die Innenstadt. Das Höhenfeuerwerk vom Burgberg ließ sich kaum einer entgehen – mit neuartigen Sternen, Feuerblumen, Heulern und Rauchsignalen. Nach der 15-minütigen Show gab’s viel Beifall.

Zur Galerie Drei Tage lang zeigten sich die Eilenburger in Stadtfest-Feierlaune.

Vereinsprogramm am Sonnabend

Sonnabend Vormittag ging es bei bestem Wetter weiter. Volles Programm auf der Hauptbühne. Die Eilenburger Tänzer und Hip-Hopper zeigten, was sie draufhaben, die 9- und 10-jährigen Vize-Sachsenmeister Hanna Lieschen Herde und Emil Laurin begeisterten mit einem Paartanz, die Mörtitzer Akrobaten präsentierten eine beeindruckende Vampir-Show.

Ist denn schon Weihnachten ?

24. Stadtfest? Am Stand von Diakonie und Talk-Point nahm man die Zahl zum Anlass, um Weihnachten bei über 30 Grad zu feiern. Für die Gäste gab es kostenfreies Karussellfahrten, so lange sie wollten, und Rentierohren zum Aufsetzen. Auf den, der beim Karussellfahren am längsten aushielt, warteten attraktive Preise Kein Wunder, dass auch die Großen Spaß am Rundendrehen hatten. Rund um den Markt stellten sich Eilenburger Vereine und Verbände vor. Auch die Karussells drehten sich bei glühender Hitze. Abends herrschten nicht mehr so heiße, aber immer noch milde Temperaturen, als unter anderem das Nena-Double die 99 Luftballons auf der Marktbühne stimmlich gen Himmel schickte.

Entenrennen am Sonntag

Ganz anders das Szenario am Sonntagmorgen. Beim inzwischen 9. Entenrennen hatten die 950 Enten mit ungewohnten Hindernissen zu kämpfen. So gab es nicht nur unmittelbar nach dem Start einen Heuballen zu umschwimmen, sondern erstmals überhaupt hatten die vom Autohaus Lieske wieder vorbildlich trainierten Entchen mit Wasser von oben zu kämpfen. THW und Anglerverein hatten am Ende alle Kescher voll zu tun, um die Entchen in Höhe des Maxim-Gorki-Platzes abzustoppen. „Die, die noch etwas mehr trainieren wollten und durchschwammen, holen wir dann weder im Strudel um die Ecke ab“, gab sich Jens Lieske optimistisch. Den 1. Preis, ein Kinder-Tablet, gewann mit Mathilda und Ben Pflug ein ein- und zweijähriges Geschwisterpaar aus Mörtitz. Ihre Mutti Juliana Pflug: „Eine feine Sache. Wir sind das zweite Mal dabei und haben vier Enten los geschickt.“ Das ganze Stadtfest sei toll, Mathilda hätten es vor allem die verschiedenen Karussells angetan. Proppevoll waren am Nachmittag nochmal die City – und der Marktplatz, wo das Kultduo Cora für Stimmung sorgte.

Von nf, WS, if