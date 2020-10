Eilenburg

Das Jahr 2020 war für die Volkssolidarität eine große Herausforderung. Dennoch gibt es Grund zu feiern: das 75. Jubiläum! Auch in Eilenburg wurde ein Fest veranstaltet.

167 Mitglieder der Volkssolidarität haben sich am Dienstag im Bürgerhaus Eilenburg versammelt. Christel Krauthoff, die Vorsitzende der Ortsgruppe, beginnt die Veranstaltung mit einer Festrede. Sie erinnert an die Nachkriegszeit, in der die Volkssolidarität ihren Anfang nahm. Denn der Ortsausschuss der Volkssolidarität in Eilenburg war nach 1945 maßgeblich am Wiederaufbau der Stadt und der Unterstützung der Menschen beteiligt. Mit der Zeit konzentrierte man sich immer mehr auf die Betreuung der älteren Bürger und die Entwicklung einer Nachbarschaftshilfe. Heute ist vor allem der enge Kontakt zu den Mitgliedern sehr wichtig. „Meine Vorstandmitglieder und ich sind so stolz darauf, dass wir die vergangenen 20 Jahre unter dem Motto „Miteinander – füreinander“ aktiv mitgestalten konnten“, erzählt Christel Krauthoff.

Anzeige

Rückkehr zur Normalität

Die Pandemie habe die Volkssolidarität dennoch hart getroffen. Noch am 11. März wurde ein gemeinsames Frühlingsfest gefeiert – danach war erstmal Schluss. Trotzdem versuchte die Ortsgruppe den Kontakt zu halten und für die Mitglieder da zu sein, wenn auch auf Abstand. „Langsam versuchen wir zur Normalität zurück zu kehren“, so Christel Krauthoff. Die Kaffeenachmittage finden wieder statt, ausgefallene Geburtstagsfeiern wurden nachgeholt.

Nach der Festrede folgten die Ehrungen besonderer Unterstützer. An verschiedene Mitglieder der Volkssolidarität wurde feierlich die Solidaritätsnadel verliehen. Auch Bürgermeister Ralf Scheler (parteilos) betonte die tolle Zusammenarbeit zwischen der Volkssolidarität und den städtischen Einrichtungen. Zu den 25 neuen Mitgliedern, die die Volkssolidarität in diesem Jahr gewinnen konnte, zählt auch er.

Musikalisches Highlight

Kammersänger Heiko Reissig sorgt für Unterhaltung. Quelle: Wolfgang Sens

Im Anschluss wurde noch eine musikalische Unterhaltung geboten. Kammersänger Heiko Reissig sorgte für gute Stimmung und ließ den ein oder anderen auf dem Platz Mitschaukeln. Außerdem war ein echter DDR-Musikstar vor Ort: Dagmar Frederic. Mit dem Lied „Ich bin immer noch da“ tanzte sie auf die Bühne. Auch sie feiert in diesem Jahr ihren 75. Geburtstag.

Von Yvonne Schmidt