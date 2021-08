Eilenburg gestalten: Stadt ist Teil eines Forschungsprojektes

Eilenburg

Was möchten Sie in Eilenburg gestalten? Was würden Sie als Oberbürgermeister angehen? Wie beurteilen Sie die Situation von A wie Arbeitsplätze bis V wie Versorgung?

In einer großangelegten Aktion, für die in allen Medien, aber auch mit Plakaten geworben wurde, waren die Eilenburger im Juli und August unter gefragt worden, was sie in zehn Jahren über Eilenburg sagen können möchten.

500 Eilenburger haben sich beteiligt

„500 haben sich beteiligt“, so Sina Waitz, die in der Stabsstelle der Stadt die Umfrage entwickelte. „In einigen Bereichen“, so die Projektleiterin, „gibt es klare Tendenzen.“ Dennoch müsse nun die Auswertung, die zeitnah erfolgen soll, abgewartet werden.

Umfrage ist Startschuss für Modellvorhaben

Diese Umfrage, die in die Leitbildentwicklung einfließt, stellte zugleich den Startschuss für die Teilnahme der Stadt an einem bundesweiten Modellvorhaben „Lokale Demokratie gestalten – Beteiligungspraxis zur Stadtentwicklung in Kleinstädten“ dar. Dieses wiederum ist Teil der sogenannten Kleinstadtakademie. Das Bundesministerium des Innern für Bau und Heimat (BMI) und das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) hatten Kommunen im vergangenen Jahr dazu aufgerufen, sich für die Pilotphase der Kleinstadtakademie zu bewerben. Das Projekt ist im Frühjahr 2021 gestartet und dauert zwei Jahre.

Projekt läuft bis 2023

Eilenburg wurde neben Bad Berleburg (Nordrhein-Westfalen), Osterburg (Sachsen-Anhalt), Großräschen (Brandenburg) und Wurzen (Sachsen) letztendlich ausgewählt. Gemeinsam soll nun versucht werden, bis zum Projektende 2023 Lösungen zu finden, wie unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen stärker in die Stadtentwicklungsprozesse einbezogen werden können.

Dabei geht es in dem Vorhaben zunächst darum, die Erfahrungen der jeweiligen Kommunen zu untersuchen und auszutauschen. Darauf aufbauend sollen dann aber auch neue Ansätze und Instrumente entwickelt werden, die diesen Zielen dienen.

Von Ilka Fischer