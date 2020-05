Eilenburg hofft auf die 11. Orgelnacht

Eilenburg

Noch ist unklar, ob sie stattfinden kann. Die Planungen für die 11. Eilenburger Orgelnacht am 29. August laufen dennoch. Demnach geht es um 20 Uhr in der Nikolaikirche los. Die Altistin Cornelia Rosenthal aus Leipzig musiziert mit Lena Ruddies an der Truhenorgel. Es erklingen Werke von Rutter, Bach, Rheinberger und andere.

Mundharmonika-Klänge in St. Xaverius

Danach geht es zur katholischen Kirche St. Xaverius. Maria Wolfsberger wird auf ihrer Mundharmonika gemeinsam mit Gerhard Noetzel an der Eule-Orgel musizieren. Maria Wolfsberger ist mehrfache erste Preisträgerin auf der chromatischen Mundharmonika auf internationaler Ebene.

Improvisation auf der Geißler-Orgel

Den Abschluss bildet nicht zum ersten Mal der Leipziger Universitätsmusikdirektor David Timm. Mit seinen faszinierenden Improvisationen auf der Geißler-Orgel der Bergkirche wird er das Publikum wieder begeistern.

Die Orgelnacht fand 2019 zum 10. Mal statt. Die Veranstalter um Initiatorin Lena Ruddies versuchen, jedes Jahr einen neuen Akzent zu setzen. So wurde schon ein Stummfilm integriert, es gab ein Improvisations-Konzert oder letztes Jahr erstmals die Kombination Tanz und Orgel.

Der Eintritt ist frei, es wird am Ausgang jedoch eine Kollekte für die kirchenmusikalische Arbeit in Eilenburg eingesammelt.

Von Kathrin Kabelitz