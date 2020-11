Eilenburg

Reihenweise werden landauf landab die Weihnachtsmärkte abgesagt. Im Eilenburger Rathaus hält man sich diesbezüglich noch zurück. Allerdings macht Katharina Eidner vom Bereich Öffentlichkeitsarbeit auch nicht allzu viel Hoffnung. Weihnachtsmärkte seien derzeit zwar nur bis zum 30. November verboten. Doch man gehe davon aus, dass dieses Verbot mit der nächsten Corona-Verordnung auch auf den Dezember ausgeweitet wird. Die Stadt stünde mit dem Coex-Veranstalter auf jeden Fall im engen Kontakt. „Sollte wider Erwarten der Weihnachtsmarkt doch möglich sein, wird überlegt, was möglich ist und was nicht“, so Katharina Eidner.

Weihnachtliches Flair in der Innenstadt

Unabhängig davon, ob der vom 11. bis 13. Dezember geplante Weihnachtsmarkt nun stattfindet oder nicht, zumindest etwas weihnachtliches Flair wird es auf jeden Fall in der Innenstadt geben. Dazu gehören neben der Verwandlung des Rathauses in einen überdimensionalen Adventskalender auch die bereits angebrachten Sterne an den Straßenlaternen. Zudem wird am nächsten Mittwoch der Weihnachtsbaum auf dem Markt aufgestellt und voraussichtlich auch noch am gleichen Tag durch Mitarbeiter der Stadtwerke Eilenburg geschmückt.

Anzeige

16 Bäume zur Auswahl

Die Stadt hatte dabei übrigens die Qual der Wahl. Insgesamt seien der Stadt 16 Weihnachtsbäume angeboten worden. Ausgewählt wurde letztendlich eine zwölf Meter hohe Coloradotanne, die derzeit noch in Jesewitz wächst.

Von Ilka Fischer