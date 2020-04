Eilenburg im Nähfieber: Masken entstehen – Gummi ist knapp

Wer sich eine Schutzmaske besorgen will, kann in den Apotheken nachfragen. Darüber hinaus gibt es verschiedene andere Möglichkeiten.

In Delitzsch bieten Schneiderinnen Masken aus Stoff in verschiedenen Designs an. Auch Modeläden haben teilweise textile Masken von großen Firmen vorrätig. Das Familienzentrum in der Mauergasse bietet ebenfalls selbst genähte Schutzmasken an, die dort gefertigt wurden. Bevorzugt ältere Bürger sind herzlich willkommen, sich von Montag bis Freitag in der Zeit von 11 bis 12 Uhr solche Masken gegen eine kleine Spende im Familienzentrum abzuholen. Gerne können sich ältere Bürger die Maske aber auch liefern lassen (Telefon: 034202 329330).

In Eilenburg kann man in ausgewählten Läden Stoffe kaufen, um Masken daraus zu nähen, so im Laden Mein Kinderland in der Puschkinstraße.

In Bad Düben sind im Strick-Atelier am Markt Stoffmasken erhältlich. Dort wurde in den vergangenen Tagen fleißig genäht. Auch bei Katja Heinrich in der Kohlhaasstraße 11 liegen Stoffmasken zur Abholung bereit. Die ersten 80 Masken sind fertig, am Montag waren schon alle weg, am Dienstag werden neue produziert. Wer eine will, muss zwei Euro in den Briefkasten werfen und kann sich eine Maske nehmen. Das Geld will Katja Heinrich der Tafel spenden.