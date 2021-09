Eilenburg/Delitzsch

Nach Delitzsch zieht nun auch Eilenburg vors Verwaltungsgericht in Leipzig. Am Montagabend haben sich die Eilenburger Stadträte einstimmig dafür ausgesprochen, Rechtsmittel „gegen Versagung des Teilschulnetzplans Grundschule Eilenburg“ einzulegen.

Grundschulbezirke sind entscheidend für Schulweg

Was bürokratisch klingt, hat für die künftigen Schulanfänger Konsequenzen. Denn das sächsische Kultusministerium möchte, dass beide Städte ihre jeweils drei Grundschulbezirke zu einem zusammenlegen. Das wiederum bedeutet: Wird damit eine Eingangsklasse gespart, werden Ostkinder auf den Berg, Stadtkinder nach Ost, Bergkinder in die Stadt geschickt oder auch andersrum.

Genau das will Eilenburg aber nicht: Jedes Kind soll in seinem Stadtteil und zusammen mit seinen Kindergartenkumpels die Zuckertüte bekommen.

Stadt ist optimistisch

Oberbürgermeister Ralf Scheler (parteilos) sagt: „Ich bin überzeugt, dass wir da das Recht auf unserer Seite haben.“

In der Begründung für die Stadtratsunterlage finden sich durchaus Argumente für diesen Optimismus. Danach ist die Staatsregierung mit ihrem im Mai 2016 vorgelegten Gesetzentwurf „zur Weiterentwicklung des Schulwesens in Sachsen“ nicht durchgekommen. Darin war genau das formuliert, was Eilenburg und Delitzsch jetzt so sauer aufstößt: Die Genehmigung der Schulbezirke kann versagt werden, „wenn der Zuschnitt der Schulbezirke zu einer Klassenmehrbildung führt“.

Landtag hat im Sinne der Kinder entschieden

Doch genau dieser Passus wurde dann aber von den Landtagsabgeordneten abgeschmettert. Der betreffende Absatz wurde vom Ausschuss für Schule und Sport in dem Gesetz ersatzlos gestrichen. Vielmehr soll an den vorhandenen Schulstrukturen festgehalten werden. Auch in der Stellungnahme des Haushalts- und Finanzausschusses heißt es explizit: „Demnach kann der Schulträger die Schulbezirksausbildung wie bisher ohne Regulierung durch die Schulaufsichtsbehörde vornehmen.“

Die Stadt Eilenburg leitet daraus das Recht und die Pflicht ab, dass sie die Grundschulbezirke auch weiterhin bestimmen kann.

Regierung will etwas durchdrücken, was Landtag abgelehnt hat

Ralf Scheler formuliert es noch anders: „Die Landesregierung will hier etwas durchdrücken, was der Landtag abgelehnt hat. Das geht einfach nicht.“ Er müsse sich schließlich auch an das halten, was der Stadtrat beschließt. Egal, ob es ihm passe oder nicht. „Würde ich Stadtratsbeschlüsse nicht einhalten, würden die Stadträte zu Recht auf die Barrikaden gehen.“

SPD-Stadtrat: Eltern mit ins Boot holen

SPD-Stadtrat Mathias Teuber hatte im Stadtrat zudem dazu aufgefordert, dass man nun auch die Eltern mit ins Boot holen müsse. „Ich sehe kaum eine andere Möglichkeit, um hier politischen Druck aufzubauen.“

Der Stadtchef begrüßt diesen Vorstoß: „Der käme zwar spät, aber nicht zu spät.“ Man habe als Stadtverwaltung den Eilenburger Standpunkt im Ministerium sehr oft dargelegt, habe aber leider letztendlich trotzdem den Klageweg beschreiten müssen. Ein entsprechender Rückenwind von den Eilenburgern wäre daher auf jeden Fall begrüßenswert. Ein Urteil wird von der Stadt frühestens in einem halben Jahr erwartet.

Derzeit läuft bereits die Anmeldung für die Schulanfänger 2022. Dabei werden die von der Stadt Eilenburg festgelegten Grundschulbezirke zugrunde gelegt.

Von Ilka Fischer