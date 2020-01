Eilenburg lädt Bürger ein – Resonanz anders als gedacht

Eilenburg

Rund 170 Gäste erwartet die Stadt Eilenburg in der kommenden Woche zum Neujahrsempfang im Bürgerhaus. Weniger als die Hälfte davon werden Bürger der Stadt sein, an die neben Entscheidungsträgern aus Politik und Verwaltung erstmals die Einladung gegangen war, sich bei Interesse für einen solchen Abend anzumelden.

Resonanz geringer als erwartet

Die Resonanz ist damit weit geringer als erwartet, so Heiko Leihe, Leiter des Oberbürgermeisterbereiches. Etwa doppelt so viele Muldestädter hätten kommen können. Im Vorfeld sei gar noch von einem Losverfahren die Rede gewesen, um bei zu großer Nachfrage Plätze zu vergeben. Warum das Interesse so zurückhaltend ist, kann sich Leihe nicht erklären: Immerhin gäbe es aktuelle Informationen zum Stadtgeschehen aus erster Hand, Kultur und ein für die Gäste kostenloses Büffet.

Eilenburg will Leitbild erarbeiten

Vor allem aber waren die Initiatoren davon ausgegangen, dass das Thema „Zukunftsvisionen – Wie soll sich unsere Stadt weiterentwickeln?“ die Eilenburger interessiert. Die Stadt will als Basiswerkzeug und Handlungsrichtlinie für die Arbeit der Verwaltung und Politik für die nächsten Jahre ein Leitbild entwickeln. Es solle „visionäre, aber nicht unrealistische Ziele“ enthalten. Der Empfang soll dafür einen ersten Impuls bieten.

Bürger sollen an Zukunftsvisionen mitwirken

In Expertengesprächen mit Vertretern aus Wirtschaft, Politik, Kultur und Verwaltung will man zunächst Wünsche und Vorstellungen für die Entwicklung von Eilenburg festlegen. In Arbeitsgruppen und einer Ideen-Werkstatt könnten Unternehmer, Kulturschaffende, Vereinsvertreter, Schulleiter, Behindertenvertreter, Verwaltungsmitarbeiter, Politiker und Jugendliche Ideen und Visionen für die Stadt zusammentragen. Dabei sind auch die Bürger gefragt. Die Stadt hofft, dass sich eine möglichst bunt gemischte Gruppe von Eilenburgern beteiligt, die ihre Ideen und Vorstellungen einbringt. Angesprochen seien auch jene, die sich bisher bei solch öffentlichen Diskussionen zurückgehalten haben.

Das Leitbild soll später durch einen Stadtratsbeschluss legitimiert und zum aktiven Arbeitsmittel für Politik und Verwaltung werden.

Von ka