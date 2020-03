Einen Rundgang durch die Sonderschau im Museum Eilenburg kann man per Video machen. In Wildschütz und Audenhain wird gebaut. Jugendhäuser haben in Eilenburg geschlossen, doch Ansprechpartner sind in dringenden Fällen telefonisch zu erreichen. Das sind einige der aktuellen Nachrichten aus Eilenburg und Bad Düben.