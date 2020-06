Eilenburg muss in die Feuerwehr investieren

Eilenburg

Die Stadt Eilenburg wird in den nächsten Jahren Geld in noch nicht bezifferter Höhe für die Freiwillige Feuerwehr bereitstellen müssen. Das geht aus dem aktualisierten rund 30 Seiten umfassenden Brandschutzbedarfsplan hervor. „Ohne die personelle und materielle Anpassung“ beim Brandschutz und der technischen Hilfeleistung „werden die Schutzziele künftig nicht mehr erreicht werden“, heißt es in dem Papier. Wie die Freiwillige Feuerwehr derzeit aufgestellt ist und wo es Knackpunkte gibt – hier die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.

Wie ist die Eilenburger Feuerwehr personell ausgestattet?

Der Feuerwehr stehen 74 Einsatzkräfte zur Verfügung, erforderlich wären aber 96. Einen Bedarf gibt es vor allem bei den Atemschutzgeräteträgern. 29 Kameraden haben diese Ausbildung, „eine Erhöhung der Zahl ist anzustreben und durchzusetzen“, heißt es. Hinzu kommt: Bei einem Einsatz in Schutzstufe eins (kritischer Wohnungsbrand oder Gefahrstoffaustritt) beträgt die Tagesalarmbereitschaft 63 Prozent der notwendigen Einsatzkräfte. Laut Brandschutzbedarfsplan fehlen in Eilenburg 22 Einsatzkräfte. Personelle Verstärkung ist demnach notwendig. „Zur Absicherung der Tagesalarmbereitschaft ist zukünftig verstärkt bei Einstellungen in der Verwaltung und ihren nachgeordneten Einrichtungen auf die Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr zu achten“, heißt es im Plan.

Wie schnell ist die Feuerwehr bei einer Alarmierung vor Ort?

Das ist zwar je nach Einsatzort unterschiedlich, geschieht aber innerhalb von maximal sechs Minuten Anfahrtsweg. Pluspunkt: Die Feuerwehr kann die vom Freistaat empfohlene Hilfsleistungsfrist einhalten – dies ist bei 95 Prozent der Einsätze in den letzten fünf Jahren der Fall gewesen. Trotzdem gibt es Bereiche, die nicht innerhalb dieser Zeit erreicht werden können. Das sind fünf Prozent der besiedelten Bereiche um Pressen und Behlitz und der Bereich um die BayWa AG im Kämmerei Forst.

Wie ist die Feuerwehr technisch ausgestattet?

Das neueste Fahrzeug ist die 2017/18 angeschaffte Drehleiter. Die Mehrheit der Einsatzfahrzeuge ist schon älter als die eigentliche Nutzungsdauer von zirka 18 Jahren, befindet sich aber in einem guten Zustand. Bedeutet: „Weitere Fahrzeuge sind in den nächsten Jahren zu planen.“ Probleme gab es in den letzten Jahren mit dem Löschfahrzeug für die Standorte Zschettgau und Pressen. Dieses verursachte „massive Kosten“. Angedacht ist, ein Tanklöschfahrzeug TLF 16/25 am Standort zu stationieren. Damit stünden dort neben den Löschteichen weitere 2500 Liter Wasser zusätzlich zur Verfügung. Außerdem sieht der Brandschutzbedarfsplan den Neubau eines Gerätehauses im Bereich Pressen/Zschettgau vor, um laufende Kosten zu reduzieren und die beiden dortigen Löschzüge zu stärken. Es müsse über Stellplätze, Schulungs- und Sozialtrakt, Umkleidekabine und Werkstattraum verfügen.

Welche Anschaffungen sind außerdem notwendig?

André Zimmermann an einem Rollcontainer mit vielen leeren Fächern. Im Inneren ist noch für sechs weitere Atemschutzgeräte Platz. Quelle: Wolfgang Sens

Hier geht es unter anderem um 70 neue Feuerwehrhelme, „die zeitnah ersetzt werden müssen“. Für 2021 muss die Stadt dafür rund 30 000 Euro in den Haushalt einstellen. Die Helme für die Löschzüge Zschettgau und Pressen wurden bereits 2016 erneuert. Die Nutzungsdauer von Feuerwehrhelmen liegt im Schnitt zwischen 10 und 15 Jahren. Die Freiwillige Feuerwehr benötigt zudem mindestens sechs weitere Atemschutzgeräte als Reserve. Die sollten möglichst noch dieses Jahr gekauft werden.

Wie ist es um die Löschwasserversorgung bestellt?

In Eilenburg und den Stadtteilen gibt es 493 Unterflurhydranten, 134 Überflurhydranten, 18 Löschwasserbrunnen, sieben unterirdische beziehungsweise oberirdische Behälter und sieben Löschwasserteiche. Diese werden jährlich von einem Gerätewart überprüft, gepflegt und gewartet. Besonderheiten: Allein die Firma EBAWE verfügt über sieben Löschwasserbrunnen, das Gebiet um das Einkaufszentrum Schondorfer Mark ( Kaufland/ Toom/Autohaus Schmidt) über fünf Brunnen und die Eilenburger Fenstertechnik über einen Teich und Brunnen. Auch Remondis verfügt über einen eigenen Brauchwasserbrunnen, der Löschwasser in ausreichender Menge liefert. Trotzdem gibt es daneben auch unterversorgte Bereiche in allen Stadt- und Ortsteilen.

Wie lautet das Fazit?

Die Stadt Eilenburg entwickelt sich in vielen Bereichen positiv: Neue Eigenheimstandorte sind dazugekommen, weitere in Planung. Auch Firmen siedeln sich an beziehungsweise werden Industrie- und Gewerbegebiete ausgebaut. Dies alles führt dazu, dass auch das Gefahrenpotenzial wächst. Demnach sind Investitionen in die Feuerwehr unabdingbar. Allein in den vergangenen Jahren sind die Einsatzzahlen immer mehr gestiegen: Waren es 2015 noch 270, sind es im vorigen Jahr 345 gewesen. Dabei hat vor allem die Zahl der Brandeinsätze deutlich zugenommen.

Erfreulich: Für viele Investitionen gibt es seitens des Landes Fördermittel. Der neue Brandschutzbedarfsplan ist die Voraussetzung, damit die Mittel beantragt werden können. Aber auch für die muss die Stadt Eilenburg in der Regel einen Eigenanteil aufbringen.

Von Nico Fliegner