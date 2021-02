Eilenburg

Die Stadtverwaltung in Eilenburg hat im vorigen Jahr weniger Bußgelder eingenommen. Die Einnahmen seien auf Grund der Corona-Pandemie gesunken, teilte Katharina Eidner, die stellvertretende Pressesprecherin, auf Anfrage mit.

So hoch sind die Einnahmen

Den Angaben zufolge hat Eilenburg aus Verstößen im ruhenden Verkehr (zum Beispiel Parken ohne Parkschein, Falschparker) rund 59 000 Euro und aus Verstößen im fließenden Verkehr etwa 100 000 Euro Einnahmen verbucht. Im Jahr 2019 waren es zusammen 186 000 Euro. Für die Ahndung von Verstößen gegen die Corona-Schutz-Verordnung und wegen illegaler Müllentsorgung ist dagegen das Landratsamt zuständig, „daher haben wir in diesem Bereich auch keine Einnahmen“, so Eidner weiter.

Anzeige

Weniger Messtage

Im Jahr 2020 hat die Stadtverwaltung an 44 Tagen die Geschwindigkeit gemessen. Im Vergleich zum Vorjahr seien dies weniger Tage, was wiederum auch coronabedingt sei. In anderen Jahren erfolgten die Kontrollen einmal wöchentlich. Die Messungen fanden im Stadtgebiet statt, hier besonders an neuralgischen Punkten wie vor Kitas, Schulen und in den 30er-Zonen.

Newsletter LVZ kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Leipzig direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Um die Geschwindigkeitskontrollen durchführen zu können, mietet die Stadt die entsprechende Technik bei einer Spezialfirma an. Es handelt sich dabei um ein Lasergerät. Seit 2010 müssen Kommunen mit mehr als 10 000 Einwohnern die Geschwindigkeitskontrollen auf ihren Gemarkungen selbst realisieren. Das Lasergerät erfasst die Geschwindigkeit des Vorbeifahrenden und registriert die Temposünder. An Bord sitzen ein Mitarbeiter der Firma und ein speziell geschulter Mitarbeiter der Stadt. Dessen Anwesenheit während der Kontrollen ist vorgeschrieben.

Die Stadtverwaltung will mit den Messungen vor allem präventiv wirken. Ob sich die Situation über die Jahre generell verbessert hat, lässt sich schwer sagen. „An einigen Stellen ist es besser geworden, dafür an anderen schlechter“, so die Einschätzung aus dem Rathaus.

Von Nico Fliegner