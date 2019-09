Eilenburg plädiert für den Gelben Sack

Eilenburg

Gelber Sack oder Gelbe Tonne ab dem Jahr 2021? Die Kommunen Nordsachsens sollen sich auf Bitten des Landkreises dazu positionieren, deshalb beschäftigte sich damit jetzt auch der Eilenburger Stadtrat. Wohl wissend – sagen können sie viel, ausrichten wohl wenig. „Mir stößt auf, dass gesagt wird, die Gelbe Tonne könnt ihr haben, aber dann verändern wir die Abholzeiten. Dann brauch ich nicht mehr gefragt zu werden“, so Torsten Pötzsch ( SPD). Es sei Nonsens, eine Stellungnahme abzugeben, wenn das Ergebnis eigentlich vorher feststehe: „Da fühl ich mich weder als Stadtrat noch als Bürger vom Landkreis wahrgenommen.“

SPD startet Umfrage

Die SPD hatte dennoch eine kleine Umfrage per Facebook gestartet, weil es wichtig sei, die Stimmung unter den Eilenburgern zu erkunden, „auch, wenn uns bewusst ist, dass dies keinen Einfluss hat“, so Mathias Teuber. 546 haben sich beteiligt, 43 Prozent waren für den Gelben Sack, 57 Prozent für die Tonne. Die Freien Wähler fragten bei den großen Vermietern nach: Die EWV sprach sich für die Tonne aus, die Wohnungsgenossenschaft für die Gelben Säcke, gab Ellen Häußler das Stimmungsbild wieder. Sie hält auch Kompromiss-Wege wie in Taucha für gangbar: Dort gäbe es in Wohnsiedlungen die Säcke, in Einfamilienhaus-Siedlungen die Tonne.

Viele Argumente, Für und Wider

Mehr Fehlwürfe, längerer Abholrythmus, noch mehr Tonnen auf dem Grundstück, ein von kaputten Säcken verschandeltes Stadtbild, mehr Ungeziefer und Waschbären – die Diskussion zeigte die gesamte Unterschiedlichkeit der Argumente auf. Wo es Für gab, gab es auch Wider und umgekehrt. Keine Stellung genommen, so Annett Krause, habe der Landkreis zum neuen Verpackungsgesetz, das seit Januar gilt und vorsieht, dass stoffgleiche Haushaltsabfälle gemeinsam gesammelt werden. „Wenn dann alle Plastikabfälle im Gelben Sack landen sollen, brauchen wir die Tonne allein schon wegen des Gewichtes.“

Aus Sicht der Verwaltung überwiegen derzeit die Vorzüge des Gelben Sackes. Auch, wenn es selbst innerhalb der Fraktionen teilweise unterschiedliche Ansichten auch aufgrund subjektiver Erfahrungen im eigenen Wohnumfeld gab: Der Stadtrat positionierte sich mehrheitlich ebenso zugunsten des Sackes.

Ähnliche Befragungen gab es in bereits in Löbnitz und Delitzsch. Beide plädieren für die Gelbe Tonne.

Von Kathrin Kabelitz