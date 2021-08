Eilenburg plant 12. Orgelnacht mit drei musikalischen Events

Eilenburg

Lange war es im vergangenen Jahr unklar, ob die 11. Eilenburger Orgelnacht Ende August wegen Corona stattfinden kann. Sie konnte – und die Besucher strömten in Scharen herbei, um die drei musikalischen Events in der Stadt-, katholischen und Bergkirche erleben zu können. Die Initiatoren um Kantorin Lena Ruddies hoffen nun, dass auch die 12. Auflage wie geplant über die Bühne gehen kann. Stattfinden soll der dreigeteilte Abend am 28. August.

Orgelnacht 2020 in Eilenburg: Gerhard Noetzel an der Eule-Orgel und Maria Wolfsberger an der Mundharmonika in der katholischen Kirche. Quelle: Kathrin Kabelitz

Start ist in der Nikolaikirche

Wenn alles nach Plan abläuft, beginnt die diesjährige Orgelnacht wieder um 20 Uhr in der Nikolaikirche. Der Saxophonist Frank Liebscher aus Leipzig musiziert mit Lena Ruddies an der Truhenorgel/Flügel der Stadtkirche. Manch einer erinnert sich vielleicht an ihn, da er 2019 bei der „Messe des Friedens“ zur Glockenweihe in der Bergkirche den Saxophon-Part übernahm. Ruddies und Liebscher spielen zusammen Werke von Rutter, Bach, Chilcott, Rameau und anderen.

Orgel und Violoncello in der katholischen Kirche

Danach geht es zur katholischen Kirche St. Xaverius. Dort erwarten die Konzertbesucher der Bad Schmiedebergische Kantor Otto Glüer an der Eule-Orgel und Wolfgang Praetorius am Violoncello.

Schwedische Klänge in der Bergkirche

Am Ende des Abends wird es international, denn die Gäste der Orgelnacht können einen echten Schweden, Gustav Jannert, an der Geißler-Orgel der Bergkirche erleben. Er spielt natürlich ein schwedisches Orgelprogramm, auf das man gespannt sein darf.

Jedes Jahr ein neuer Akzent

Die Orgelnacht fand 2019 zum zehnten Mal statt. Die Veranstalter um Initiatorin Lena Ruddies versuchen, jedes Jahr einen neuen Akzent zu setzen. So wurde schon ein Stummfilm integriert, es gab ein Improvisations-Konzert, die Kombination Tanz und Orgel oder so wie letztes Jahr das Zusammenspiel zwischen Orgel und Mundharmonika. Diesmal ist ein Saxophon dabei. Eher ungewöhnlich ist auch die internationale Besetzung mit dem Gast aus Schweden.

Der Eintritt zu den drei Konzerten ist frei, es wird am Ausgang eine Kollekte für die kirchenmusikalische Arbeit in Eilenburg eingesammelt. Die Konzertbesucher werden gebeten, sich kurzfristig zu informieren, ob die Orgelnacht stattfinden kann oder nicht und welche Hygienevorschriften zu dem Zeitpunkt gelten.

