Eigentlich war es ein Ersatz für die im Juni ausgefallene Einwohnerfragestunde zur Eilenburger Stadtratssitzung. Nun haben die Muldestädter regelmäßig die Möglichkeit, online ihre Fragen an die Stadt zu mailen, die dann 14-tägig öffentlich beantwortet werden.

Illegale Müllentsorgung

Ein Thema, das bewegt, ist die illegale Müllentsorgung an den kostenlosen Entsorgungs- und Sammelstellen für Glas und Altkleider. Der Außendienst des Ordnungsbereiches sei bereits aufgestockt worden, Dienste in Abendstunden und aufs Wochenende verlegt, um zu kontrollieren. In naher Zukunft, so heißt es aus dem Rathaus, plant die Stadtverwaltung zudem eine Präventionskampagne, um der illegalen Müllentsorgung entgegenzuwirken.

Ersatz- und Neuanpflanzungen

In puncto Ersatz- und Neuanpflanzungen sind im Finanzplan der Stadt 5000 Euro pro Jahr ausgewiesen. Eine Frage betraf dabei speziell den Bürgergarten, wo umfangreich Bäume entnommen wurden. Der Staatsbetrieb Sachsenforst plant hier Aufforstungsmaßnahmen, die in den nächsten drei Jahren umgesetzt werden sollen, wenn die neue Förderrichtlinie in Kraft getreten ist. Haushaltsmittel und Fördergelder beeinflussen die Umsetzungszeitspanne.

Ein weiterer Kritikpunkt: Jährlich verschwinden im Stadtgebiet immer mehr Bäume und Sträucher durch die Stadt und Bauträger – siehe Penny und Steingarten in der Bergstraße. Warum erfolgen keine Ersatzpflanzungen und Verpflichtung der Bauträger über die Baugenehmigung? Durch nicht vorhersehbare Witterungseinflüsse wie Sturm, Hitze und Dürre hätten viele Bäume entnommen werden müssen. „Um diese enormen Schäden sofort durch Ersatzpflanzungen ausgleichen zu können, fehlen der Stadt finanzielle Mittel.“ Die Kommune sei aber daran interessiert, Ersatzpflanzungen – im Rahmen ihrer Möglichkeiten – zu realisieren.

Für gefällte schützenswerte Bäume sind nach wie vor Ersatzpflanzungen zu leisten. Bei Penny handelt es sich um ein Bauvorhaben im Innenbereich, bei dem die Baumschutzsatzung nicht angewendet werden konnte. Deshalb konnte keine Ersatzpflanzung verlangt werden. Anders in der Bergstraße. Dort wurden in Absprache mit der Denkmalbehörde Pflanzungen vorgenommen. Wenn diese gewachsen sind, werden die Steine teilweise entfernt.

Alte Linden am Dr.-Külz-Ring

Die alten Linden am Dr.-Külz-Ring bleiben bei der Umgestaltung der Haltestellen erhalten. „Eventuell muss nur ein kranker Baum entfernt werden. Dieser befindet sich aber nicht im Baubereich der Haltestellen, sondern im hinteren Bereich, Richtung altem Gymnasium“, so der Hinweis aus dem Rathaus.

Fragen können per E-Mail an pressestelle@eilenburg oder direkt auf der Internetseite der Stadt gestellt werden.

