Eilenburg plant zwei neue Baugebiete – doch es gibt nicht nur Zustimmung

Eilenburg

Eigentlich ist es eine gute Nachricht für Eilenburg. Zwei Investoren planen zwei neue Baugebiete – weiterer Zuwachs sollte so garantiert sein. Doch ganz so einfach ist es nicht. Das zeigte die Diskussion am Montag zur Stadtratssitzung, als es um die Aufstellung der Bebauungspläne ging.

Mindestens 100 Eigenheimplätze

Angeschoben hatte diese schon bei der ersten Vorlage zur Rödgener Landstraße, wo die Grundstückshandel GbR Gebr. Gaebel&Sohn eine 1,8 Hektar große Fläche zum Wohngebiet mit etwa 14 Wohneinheiten entwickeln will, die SPD mit der Frage nach der aktuellen Zahl der freien Kita-Plätze. Worauf Mathias Teuber hinaus wollte, zeigte sich schnell. Aktuell seien unter anderem neue Wohnflächen auf den Arealen Dermatoid, Am Regenbogen, Käuzchenturm, Gelbchenweg sowie den städtischen Grundstücken Am Anger, Obdachlosenheim in Arbeit. „Überschlagen haben wir allein damit die Möglichkeit, mindestens 100 Eigenheimplätze zu schaffen.“

Wachstum ja – aber was ist mit Kita- und Schulplätzen, die schlichtweg fehlen. Die mit der Erweiterung des ASB-Kindergartens auf der Friedrichshöhe geschaffenen 80 neuen Plätze seien damit aufgebraucht. Seine Fraktion sprach sich für ein Moratorium für die Entwicklung nicht-städtischer Flächen aus. Es gehe darum, Areale zu entwickeln, die verkauft werden können, „damit wir es uns leisten können, in Schulen und Kitas bauen zu können.“ Zustimmen werde man den Plänen deshalb nicht.

„Stillstand oder Wachstum?“

Bei Oberbürgermeister Ralf Scheler (parteilos) traf Teuber, zugleich Widersacher bei der bevorstehenden OBM-Wahl, damit einen wunden Punkt. „Wofür sind Sie – Stillstand oder Wachstum? Ich bin für Wachstum.“ Das sei auch die SPD, aber eben nicht zu jedem Preis, so Teuber. Hinzu käme, bestehende Wohn-Siedlungen hinsichtlich ihrer Altersstruktur und damit einhergehender Gefahr zunehmenden Leerstandes nicht zu vergessen, warnte Fraktions-Chef Torsten Pötzsch.

Stabile Bevölkerungsentwicklung als Ziel

Die Pläne für neue Wohngebiete hätten weniger ein exponentielles Wachstum als vielmehr die Vorsorge für eine stabile Bevölkerungsentwicklung zum Ziel, suchte Philipp Zakrzewski vom Fachbereich Bau und Stadtentwicklung den aufkommenden Schlagabtausch einzuordnen. „Wir wollen die Bevölkerungsstruktur in ein besseres Gleichgewicht bringen und Angebote für Zuzug machen.“ Aufstellungsbeschlüsse für B-Pläne könnten zwar gefasst, aber nur nacheinander abgearbeitet werden. Deshalb sei die Vielzahl nicht dramatisch zu sehen. Dass das Thema Kita und Schule dabei nicht vergessen werde, deutete Scheler an.

Lösungsansätze wie eine Erweiterung der Kita Zschettgau würden diskutiert. Signale, den Zuzug jetzt nicht auszubremsen, sandten auch andere Fraktionen. Ebenso kamen Aspekte wie landwirtschaftliche Fläche und Lärmbelästigung zur Sprache. Der zwischenzeitlich gestellte CDU-Antrag auf nochmalige Beratung in den Ausschüssen fand aber keine Mehrheit. Der zum Wohngebiet Rödgener Landstraße schon – wenn auch mit 10:9 Stimmen denkbar knapp.

Kaum Debatte zu Areal an der Degenkolbstraße

Weitgehend ohne Debatte und mehrheitlich ging der Beschluss zu einem Areal an der Degenkolbstraße durch. Die JR Heimdell Invest GmbH will eine rund 1,8 Hektar große Fläche, die noch im Eigentum von Franken Brunnen ist, zu einem Wohngebiet entwickeln. Auf dem seit Jahren brach liegenden Grundstück „Neue Welt“ sind Häuser in Einzel-, Doppel- und Reihenhausform geplant. Insgesamt sollen rund 40 Wohneinheiten entstehen.

Von Kathrin Kabelitz