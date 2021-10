Eilenburg prüft Standort für Bau eines neuen Hotels

Eilenburg

Die Stadt Eilenburg wird einen Hotelentwicklungsplan bekommen. Das hat der Stadtausschuss am Montag mehrheitlich beschlossen. Die außerplanmäßige Ausgabe in Höhe von 10 000 Euro wird aus dem Stadtfestkonto finanziert. Doch im Vorfeld gab es dazu einige Irritationen. Denn es ist bereits der dritte Beschluss zu diesem Thema.

Erster Beschluss im Juli gefasst

Was ist passiert? Der zuständige Stadtausschuss hatte diesen Beschluss bereits im Juli in nichtöffentlicher Sitzung bei einer Enthaltung mit sechs Ja- und drei Nein-Stimmen mehrheitlich gefasst.

Dem Verfahrensfehler folgt ein Patt

Doch das, so gestand Oberbürgermeister Ralf Scheler (parteilos) ein, sei ein Fehler der Verwaltung gewesen. Denn dieser Beschluss muss zwingend in öffentlicher Sitzung gefasst werden. Dies sollte deshalb in der Sitzung am 20. September nachgeholt werden. Doch die Abstimmung endete dabei dann unerwartet in einer Pattsituation (vier Ja- und vier Nein-Stimmen), was eine Ablehnung bedeutet.

Im Rathaus war man damit in der Bredouille, da man, so die unwidersprochene Behauptung von Stadträtin Christiane Prochnow (Die Linke), das Gutachten bereits in Auftrag gegeben hatte. Das wurde aber von keinem der Stadträte weiter vertieft. Dabei spielte sicher auch eine Rolle, dass keiner ahnen konnte, dass ein Stadtausschuss im September anders entscheidet als im Juli und zudem der Ältestenrat über das Auslösen des Auftrags informiert war und dies zumindest toleriert hatte.

Dritte Abstimmung mit deutlicher Mehrheit

Die Verwaltung stellte den Beschlussantrag jedenfalls nun am Montag erneut zur Abstimmung. Sie begründete das damit, dass das Abstimmungsergebnis vom 20. September nicht dem Ursprungswillen des Stadtausschusses entsprach und dass keine neuen Argumente vorgebracht worden seien. Rechtlich sei die erneute Abstimmung damit möglich.

Bei der dritten Abstimmung waren dann wieder zehn Stimmberechtigte dabei. Die Abstimmung fiel bei zwei Enthaltungen mit sechs Ja-Stimmen und zwei Gegenstimmen von Christiane Prochnow sowie von Mathias Teuber (SPD) deutlich für das Gutachten aus.

Stadt würde Hotel nicht selbst betreiben

Mit diesem soll nun herausgefunden werden, ob der Standort am Bürgerhaus prinzipiell für einen Hotelbau geeignet ist. Bei einem positiven Bescheid würde die Stadt das Vorhaben aber nicht selbst realisieren, sondern ausschreiben.

Auf den Gedanken kam die Stadt, weil es 2019 eine Ansiedlungsanfrage für ein Inklusionshotel, das als Tagungshotel konzipiert war, gab. Das Interesse versiegte, die positive Markterhebung des potenziellen Investors sowie die Idee aber blieben.

Von Ilka Fischer