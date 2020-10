Eilenburg

In Eilenburg, „dem Besten an Leipzig“, ist der Markt für Eigenheim-Grundstücke inzwischen leer gefegt. Auch deshalb rücken nun Wohnungen immer mehr in den Blickpunkt. Im Rahmen des Familienkompasses, einer sachsenweiten Umfrage der LVZ, der Sächsischen Zeitung und der Freien Presse mit 15 000 ausgefüllten Fragebögen, wurden auch Eilenburger zum Thema Wohnen befragt. Dabei konnten Noten von 1 bis 5 vergeben werden. Eilenburg schneidet bei dieser Problematik überdurchschnittlich gut ab. So gaben die befragten Eilenburger in Sachen großes Wohnungsangebot eine 3,24 (Sachsendurchschnitt: 3,69) und in Sachen niedrige Wohnkosten sogar eine 2,74 (Sachsendurchschnitt: 3,26).

Hochwertige Wohnungen rücken in den Fokus

In Eilenburg werden dabei längst nicht nur günstige Wohnungen, die bei der städtischen Eilenburger Wohnungsbau- und -verwaltungsgesellschaft (EWV) aber nach wie vor für um die fünf Euro Miete je Quadratmeter zu haben sind, nachgefragt. Das hat die EWV beispielsweise bei der großen Nachfrage ihrer sanierten Wohnungen in der Eckartstraße 23 bis 25 gespürt, wo sie mit sieben Euro in die Vermietung ging. Auch andernorts wachsen Wohnhäuser: In der Rollenstraße stehen zehn sogenannte Stadtvillen von Siewert-Hausbau aus Halle in den Startlöchern.

Und die Eilenburger Immobilienfirma Gebrüder Gaebel setzt sogar noch massiver auf diesen Trend, plant, modernisiert und baut derzeit an verschiedenen Projekten in den Stadtteilen Stadt, Ost und Berg. Bei diesen qualitativ hochwertigen Wohnungen, zu denen immer Balkon beziehungsweise Terrasse und in der Regel auch ein Stellplatz gehören, werden inzwischen Mieten von 7 bis 10 Euro je Quadratmeter abgerufen.

Was diese Firma plant und baut, hier gibt es den Überblick:

Stadtteil Stadt

Bahnhofstraße: Unlängst hat der Bau des Sechsfamilienhauses an der Ecke Bahnhofstraße /Schreckerstraße begonnen. Es handelt sich dabei um ein relativ kleines Grundstück, auf dem ein Sechsgeschosser entsteht.

Die sechs Zwei- bis Vier-Raum-Wohnungen haben alle Terrasse oder Balkon und einen Stellplatz im Innenhof. Sie sind bereits alle vermietet. Das 1,5 Millionen-Projekt soll Ende 2021 bezugsfertig sein.

Kranoldstraße: In einem alten Industriebau in der Kranoldstraße hat die Eilenburger Immobilienfirma ein weiteres spannendes Projekt gefunden. „Hier“, so Andree Gaebel, „planen wir gerade die Umnutzung, bei der voraussichtlich 18 bis 20 Wohnungen im Loftcharakter – alle mit großzügigem Balkon oder Terrasse.

Nordring: Eine Villa am Nordring wird zu einem reinen Wohnhaus umgebaut. Auch diese Wohnungen sind stark nachgefragt. Zwischen der Villa und den Neubauten wollen die Gebrüder Gaebel zudem ab 2021 ein weiteres modernes Wohnhaus analog dem in der Bahnhofstraße bauen.

Bernhardistraße: Überplant wird derzeit auch die Ecke Nordring/Bernhardistraße. Hier soll ab 2022 ein hochwertiges und modernes Wohn- und Geschäftshaus entstehen. Interessantes Detail: Darunter entsteht eine Tiefgarage auf zwei Ebenen. Die unteren Stellplätze sollen fremd vermietet werden, die obere Ebene ist für die Mieter und Nutzer des Hauses selbst gedacht.

Stadtteil Ost

Puschkinstraße: Ein Haus am Beginn der Puschkinstraße stadtauswärts wird zu einem Mehrfamilienhaus mit acht Wohneinheiten umgebaut. Auch für diese Wohnungen gibt es größtenteils bereits Mieter. Zudem werden hinter dem Areal des Autohauses 2021 zwei neue Miets-Eigenheime errichtet.

Lossastraße: Hier entsteht 2022 ein kleines Ensemble, das sich aus zwei Häusern zusammensetzt. Insgesamt entstehen sechs Wohnungen, die alle Garage und Garten haben.

Zum See: Der Vollständigkeit halber sei auch erwähnt: An der Straße Zum See und damit südlich und in unmittelbarer Nähe zur Kiesgrube wurden durch die Gebrüder Gaebel acht Baufelder für Eigenheime auf einer Fläche von 7000 Quadratmetern erschlossen. Die Grundstücke, die für 110 Euro je Quadratmeter verkauft wurden, haben sechs Leipziger und zwei Eilenburger Familien erworben.

Stadtteil Berg

Mansberg: Nach der Bebauung des Carré Bergstraße / Hügelstraße / Flügelstraße mit acht Miets-Eigenheimen hat das Unternehmen ein neues Quartier auf dem Mansberg im Visier. Hier sollen ein Mehrfamilienhaus und fünf Miets-Einfamilienhäuser mit großen Grundstücken entstehen. Vor der B 87 wird ein eigener Lärmschutzwall schützen.

Von Ilka Fischer