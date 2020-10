Eilenburg sagt 24-Stunden-Schwimmen ab

Eilenburg

Das 24-Stunden-Spendenschwimmen in der Eilenburger Schwimmhalle, bei dem jedes Jahr Geld für Eilenburger Kinder gesammelt wird, findet dieses Jahr nicht statt. Diese Entscheidung sei dem Team nicht leichtgefallen, heißt es aus der Schwimmhalle. Mögliche alternative Ablaufvarianten, um allen Anforderungen gerecht zu werden, seien zwar ausführlich besprochen worden. Dabei wäre aber der eigentliche Charakter der Veranstaltung verloren gegangen.

Schwimmhalle war dieses Jahr bereits fast sechs Monate zu

Hintergrund ist auch, dass das Bad in dieser schwierigen Zeit so lange wie möglich für jeden Badegast und Interessenten geöffnet bleiben soll. Im Interesse der Gesundheit könne kein Risiko eingegangen werden. Wegen der Pandemie musste die Schwimmhalle bereits von Mitte März bis Ende August schließen, erst im September startete der Bade-, Sauna-, Kurs- und Vereins-Betrieb wieder.

Anzeige

Spenden für den Eilenburger Kinderfond werden dennoch gesammelt

Im kommenden Jahr, so die Initiatoren, „kann die Veranstaltung hoffentlich wieder stattfinden.“ Das Team der Schwimmhalle Eilenburg bedankt sich in diesem Zusammenhang bei allen schwimmbegeisterten, motivierten Mitstreitern und den zahlreichen Helfern, die in den letzten zwölf Jahren am Erfolg der Veranstaltung mitgewirkt haben.

Übrigens: Auch ohne den sportlichen Vergleich wird der Spendentopf für die Eilenburger Kinder am Tresen der Schwimmhalle aufgestellt und für den Eilenburger Kinderfond werden fleißig Spenden gesammelt.

Von LVZ