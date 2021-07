Eilenburg sagt Stadtfest für dieses Jahr endgültig ab

Eilenburg

Stadtfest ja oder nein? Noch im Laufe des Montags hatte Heiko Leihe von der Eilenburger Stadtverwaltung mit Eberhard Heieck von der Veranstaltung Coex GmbH & Co. KG gesprochen und dessen Botschaft einige Stunden später dem Stadtrat übermittelt: „Er hat sich klar für die Absage ausgesprochen. Unter derzeitigen Bedingungen ist das Fest nicht durchführbar.“ Eine zeitlich und räumlich verschlankte Lösung sei für das Cottbuser Unternehmen nicht annehmbar. Ursprünglich geplant war die 25. Auflage des Stadtspektakels für Mitte Juni, wurde dann aber auf den 20. bis 22. August verschoben.

Organisationsaufwand ist zu groß

Bis 30. Juli schreibt die Corona-Schutzverordnung Beschränkungen bis 1000 Personen, Terminvereinbarungen und Kontaktnachverfolgungen vor. Wie sich danach die Inzidenzzahlen entwickeln, könne niemand vorhersagen. „Zu hoffen, dass ab 1. August wieder mehr möglich ist – dafür ist der Organisationsaufwand zu groß“, so Leihe. Hinzu komme, dass, anders als in anderen Kommunen, das Fest in der gesamten Innenstadt und nicht in einem abgegrenzten Bereich stattfinde. Betroffen wären von den Regeln über mehrere Tage dann auch Anwohner. Auch das Gesundheitsamt rate von Großveranstaltungen ab, „da selbst das beste Hygienekonzept nicht in allen Belangen umsetzbar ist.“ Ein Förderprogramm, das Mehrkosten für Hygienemaßnahmen für größere Veranstaltungen über 2000 Teilnehmer decken soll, werde es erst ab September geben.

SPD: Komplett-Absage ist nicht zielführend

Trotz alledem hielt die SPD an ihrem Antrag fest, das Stadtfest dennoch durchzuführen – wenn es die dann geltende Corona-Schutzverordnung erlaubt. Mathias Teuber begründete, warum. „Über die Art können wir sicher einen Konsens finden. Derzeit gibt es in Eilenburg 0, im Landkreis 3 Infizierte. Wir erwarten nicht, dass wir im nächsten Jahr eine bessere Lage haben und müssen mit dem Fakt umgehen, dass kulturelle Veranstaltungen unter solchen Bedingungen durchgeführt werden können.“ Eine Komplett-Absage halte seine Fraktion für nicht zielführend, auch wenn fraglich sei, dass es unter den gegebenen Umständen so wie in den letzten Jahren stattfinden könne. Der Blick in Nachbarkommunen zeige, was trotz Pandemie möglich ist: „Leipzig feiert sieben Tage lang Weinfest, am Schloss Machern war ein großes Fest, in Delitzsch wird aus dem Peter-und-Paul- das Peterchen-und-Paulinchen-Fest.“ Auch wenn die Verpflichtung von Coex als Veranstalter seinerzeit umstritten war, „zeigt sich hier der Vorteil eines professionellen Anbieters.“ Die Mehrheit des Stadtrates votierte schließlich dennoch für die Absage.

Dritte Stadtfest-Absage in zehn Jahren

Nach 2020 und 2013 (Hochwasser) ist dies das dritte Mal, dass das seit 1995 stattfindende Stadtfest abgesagt wird. Es gäbe einige Alternativen, die zwar nicht den Innenstadt-Handel fördern würden, wie Heiko Leihe einräumte. Veranstaltungsangebote für die Bürgerschaft seien es dennoch.

Weitere Themen im Stadtrat Auf dem ehemals von Möbel Süptitz genutzten rund 11 000 Quadratmeter großen Areal zwischen Puschkinstraße und Wirtschaftsweg soll ein neues Wohngebiet entstehen. Der Stadtrat hat jetzt den Bebauungsplan beschlossen. Ein Investor aus der Region will hier vier bis sechs Mehrfamilienhäuser mit je sechs Wohnungen bauen. Zu Befürchtungen, dass sich die Parkplatz-Situation damit weiter verschärfen könne, sagte Kämmerin Ulrike Glück, dass Parkplätze auf dem Grundstück geschaffen würden. Wegen einer notwendigen Verbreiterung der Zuwegung könne es sein, dass 1 bis 2 Plätze wegfallen. Die derzeit gesperrte Treppe zum Rosarium am Bahnhof soll noch in diesem Jahr erneuert werden. Wie OBM Ralf Scheler (parteilos) mitteilte, seien dafür auch Abstimmungen mit dem Denkmalschutz notwendig gewesen. Das Gartendenkmal wurde 1933 angelegt. Seit 2013 wurde die Anlage in drei Abschnitten neu gestaltet, zuletzt fanden im Herbst Rodungs- und Pflanzarbeiten statt. Mehr Barrierefreiheit gibt es jetzt auf dem Friedhof Mansberg. Er habe veranlasst, an den Wegen einige hohe Borde abzusenken, so Ralf Scheler. Enrico Kunze (CDU/Bündnis 90/Grüne) nahm dies zum Anlass, um die Anregung von Bürgern nach Sitzbänken zwischen den Gräbern weiterzugeben. „Wenigstens ein paar“, so Kunze.

Am 28. August findet auf der Festwiese der Kultursommertag statt. Die Stadt bekommt dafür Mittel aus dem gleichnamigen Bundesprogramm, das für Events dieser Art in Nordsachsen in diesem Jahr 330 000 Euro bereitstellt. Geplant sei ein Open-Air-Musiktag, der von sächsischen Kulturakteuren gestaltet wird und bei dem pro Programmpunkt maximal 950 vorher angemeldete Gäste zugelassen werden. Zudem soll für 14 Tage ein Rummel ebenfalls auf der Fläche an der Kastanienallee Station machen.

Von Kathrin Kabelitz