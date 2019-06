Eilenburg

Auf den Landkreis Nordsachsen rollt eine Hitzewelle zu. „Nächste Woche wird es eine schöne Backofen-Hitze geben“, kündigte Florian Engelmann, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst in Leipzig, an. Temperaturen jenseits der 35 Grad seien möglich. Da macht, noch dazu kurz vor den Sommerferien, auch die Schule nicht unbedingt Spaß. Wir haben uns deshalb einmal bei den Schulen im Landkreis umgehört, wie sie es mit dem „hitzefrei“ handhaben.

Denn die Schulen entscheiden selbst. „Es gibt keine allgemein verbindliche landesweite Richtlinie“, betonte Roman Schulz, Sprecher des Landesamtes für Schule und Bildung. „Letztlich liegt es im Ermessen einer jeden Schulleiterin, eines jeden Schulleiters, darüber zu befinden.“ Schließlich seien die Bedingungen in den einzelnen Gebäuden recht unterschiedlich. Grundsätzlich gehe es aber darum, die körperliche Belastung für die Schüler so gering wie möglich zu halten.

Moderne Lüftungsanlage schafft Linderung

Hitzefrei gibt es auch an der Grundschule Berg in Eilenburg nicht, stattdessen wird hier ebenfalls der Unterricht verkürzt, die Kinder werden schon früher in den Hort geschickt. „Wir können die Kinder ja nicht einfach nach Hause schicken, deshalb können die erste und zweite Klasse ab 11.20 Uhr in den Hort und die Dritt- und Viertklässler ab 12.10 Uhr“, so Schulleiterin Uta Scherbacher. Bereits in der vergangenen Woche sei das mehrfach nötig gewesen, damit die Schüler in den aufgewärmten Klassenräumen nicht zu lange am Stück bleiben müssen. Scherbacher weiter: „Außerdem geben wir keine Hausaufgaben auf, wenn wir verkürzten Unterricht machen. Im Hort sollen die Kinder dann Ruhephasen bekommen können oder gemeinsam spielen, aber nicht noch Hausaufgaben machen. Sonst könnten wir den verkürzten Unterricht auch gleich lassen.“ Ein kleines Problem stellen in der Grundschule die großen Fensterflächen in den Klassenräumen dar. So kann sich jedes Zimmer trotz der Jalousien noch erhitzen. „Solange die Kinder auf dem Pausenhof aber noch Fußball spielen, weiß ich, dass es noch nicht so schlimm sein kann“, scherzt die Schulleiterin.

Am Martin-Rinckart-Gymnasium in Eilenburg stehen die Chancen auf hitzefrei für die Schüler ebenfalls eher schlecht. „Das hängt von den konkreten Umständen in der kommenden Woche ab“, sagt der stellvertretende Schulleiter Andreas Fromm. Rund 80 Prozent der Kinder seien auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen, weshalb verkürzter Unterricht an der Schule keine Option sei. Fromm weiter: „Zwei Computerräume haben eigene Klimaanlagen und alle Klassenräume haben eine fortschrittliche Sonnenschutzanlage. Hier ist es meistens sehr gut auszuhalten.“ Alle Jalousien seien verbunden und zentral gesteuert, so werde verhindert, dass morgens die Sonne die Räume aufheizen kann. Auch auf dem Schulhof baut das Gymnasium auf Schutz vor direkter Sonne. „Der neugestaltete Pausenhof bietet viele Sitzmöglichkeiten unter mehreren Sonnensegeln.“ Wenn es in den Räumen doch zu heiß werden sollte und der Unterricht es zulässt, könne der Lehrer mit seinen Schülern hier fortfahren.

Auch an der Friedrich-Tschanter-Oberschule in Eilenburg werden bei großer Hitze die Schulstunden von 45 auf 30 Minuten verkürzt. So könnte es auch in der nächsten Woche ablaufen, damit die Schüler keinen Nachmittagsunterricht mehr haben und etwas früher nach Hause kommen. Beide Gebäude der Schule haben Lamellen und Jalousien vor fast allen Fenstern, damit die Klassenräume sich nicht zu sehr aufheizen können. „Der Neubau hat außerdem eine moderne Lüftungsanlage. Das sind rund 70 Meter lange Rohre, die in die Erde führen. Im Sommer wird die Luft so gekühlt und dann in die Räume gepustet und im Winter können wir so heizen“, berichtet Hausmeister Frank Eilemann von der neuen Technik.

Raumtemperaturen über 30 Grad

So wird auch an der Diesterweg-Grundschule in Delitzsch auf die angekündigte Hitze reagiert. In der nächsten Woche wird der Unterricht in Kernfächern wie zum Beispiel Deutsch, Mathe und Englisch nur bis in den Vormittag, genauer 11.25 Uhr gehen. Danach gibt es für die Kinder Schwimm- beziehungsweise Sportunterricht im nahen Elberitzbad, damit sich abgekühlt werden kann. Der Unterricht wird also nicht verkürzt, nur Stunden reduziert und umgestaltet. „Zudem haben die Lehrer die Möglichkeit, ihren Unterricht kreativ zu gestalten“, so die Schulleiterin Cordula Nowack. Die Räume seien teilweise am Morgen schon 29 Grad warm, berichtet die Direktorin. In der letzten Woche vor den Ferien gibt es dann ohnehin keinen so klassischen Unterricht mehr, sondern Wandertage und Ausflüge.

Am Delitzscher Ehrenberg-Gymnasium wird ab Montag erneut verkürzter Unterricht ausgerufen, war aus dem Sekretariat zu erfahren. Das lief in den beiden Häusern der Schule teils auch schon in den vergangenen Wochen so.

Ähnliches ist aus der Artur-Becker-Oberschule in Delitzsch zu hören. „Wir haben verkürzten Unterricht. Statt der normalen Unterrichts-Stunde mit 45 Minuten sind es nun 30 Minuten. Die Doppelstunde ist entsprechend nur 60 statt 90 Minuten lang“, erklärt der stellvertretende Direktor Thomas Müller. Das Schulgebäude ist ein Plattenbau. „Anders geht es nicht für Schüler und Lehrer. Wir haben in den Räumen Temperaturen, die über 30 Grad Celsius liegen.“

Von Tilman Kortenhaus, Christine Jacob & Heike Liesaus