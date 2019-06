Eilenburg

Im September beginnt in der Stadtverwaltung Eilenburg der neue Bundesfreiwilligendienst. Er bietet Menschen die Chance, sich für das Gemeinwohl freiwillig zu engagieren. Die Leute kommen im Hort der Grundschule Dr. Belian, in der Kita „Tausendfühler“, im Museum und der Schwimmhalle, im Hort der Grundschule Berg, in der Kita „Bärchen“, im Bürgerhaus sowie im Jugendtreff Just zum Einsatz. In den genannten Einrichtungen bis auf die Schwimmhalle sind derzeit bereits Freiwillige tätig. Die Stadtverwaltung macht nach eigenen Angaben gute Erfahrungen mit den Leuten.

Arbeitserfahrungen sammeln

Der Bundesfreiwilligendienst richtet sich an Menschen, die nach der Schule oder dem Studium praktisch tätig sein wollen, die Zeit bis zum Studien- oder Ausbildungsbeginn sinnvoll überbrücken wollen, noch nicht genaue berufliche Vorstellungen haben oder neue Arbeitsgebiete kennenlernen oder sich beruflich umorientieren möchten. Sie können dadurch Arbeitserfahrungen sammeln oder ganz einfach auch im Rahmen einer Auszeit etwas für andere Menschen tun.

Diese Kriterien müssen erfüllt sein

Alle, die ihre Schulpflicht erfüllt haben, können sich im Bundesfreiwilligendienst engagieren. Geschlecht, Nationalität, Art des Schulabschlusses spielen dabei keine Rolle, jedoch können zur Zeit nur Stellen für unter 25-Jährige besetzt werden, so die Stadtverwaltung weiter. Die Freiwilligen erhalten für ihre Arbeit ein Taschengeld, werden durch Fachpersonal angeleitet und können Seminare besuchen. Bei der Sozialversicherung ist der Bundesfreiwilligendienst einem Ausbildungsverhältnis gleichgestellt, die Beiträge zur Renten-, Unfall-, Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung zahlt die Einsatzstelle. Nach Abschluss des Bundesfreiwilligendienstes erhalten die Teilnehmer ein qualifiziertes Zeugnis.

Bewerbungen ab jetzt möglich

Für Fragen steht die Stadtverwaltung unter der Telefonnummer 03423 652150 zur Verfügung. Bewerbungen richten Interessierte bitte an die Stadtverwaltung Eilenburg, Personalverwaltung, Marktplatz 1, 04838 Eilenburg oder per E-Mail: a.morgenstern@eilenburg.de

Von LVZ