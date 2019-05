Eilenburg

Bereits zum 5. Mal soll zum Stadtfest die „ Regatta am Birner“ starten. Nach dem australischen Vorbild der „Henley-on-Todd-Regatta, bei der Boote ohne Boden 150 Meter durch ein trockenes Flussbett getragen werden, geht es in Eilenburg am Stadtfestsonnabend, dem 15. Juni, über die Wiese am Wallgraben.

Einsatz lohnt nicht nur wegen der Anfeuerung

Für die zur Verfügung gestellten Boote werden jetzt noch Viererteams gesucht, wobei eine fünfte Ersatzperson gern gesehen wird. Melden können sich Vereine, Firmen und Privatpersonen. Politische Gruppierungen beziehungsweise Teams mit politischem Hintergrund sind dagegen nicht zugelassen. Die Teilnehmer müssen mindestens 1,60 Meter groß und 16 Jahre alt sein.

Der Einsatz beim Trockenbootrennen wird nicht nur mit viel Anfeuerungsrufen gewürdigt. Das schnellste Team darf nämlich doch noch auf den Fluss, ihm winkt eine Paddeltour auf der Mulde. Die Zweitplatzierten bekommen einen Gutschein von Decathlon. Ausgelobt wird zudem, wie in den Vorjahren, ein Publikumspreis für die kreativste Verkleidung inklusive Namensgebung.

Enten schwimmen einen Tag später

Daneben verweist das Organisationsteam im Rathaus auf einen anderen Wettkampf, der einen Tag später am Stadtfestsonntag stattfindet. Dabei handelt es sich um das Entenrennen, bei dem 950 Gummienten um 10.30 Uhr im Mühlgraben um die Wette schwimmen. Wer mit „seiner“ Ente mitfiebern möchte, kann noch Lose unter anderem im Bürgerbüro des Rathauses erwerben.

Das Anmeldeformular für das Trockenbootrennen gibt es noch einfacher unter www.stadtfest.eilenburg.de. Für Rückfragen steht Katharina Eidner, Telefon 03423/ 652127, zur Verfügung.

Von Ilka Fischer