Eilenburg sucht den schönsten Weihnachtsbaum.

Eilenburg

Bis zum Wochenende erhalten acht Eilenburger Läden beziehungsweise Einrichtungen ihren ganz besonderen Weihnachtsbaum. Dafür hat der Nachwuchs in den Grundschulen Authausen und Zschepplin, im Hort der Grundschule Berg sowie in den Kindertagesstätten Bummi, Heinzelmännchen, Tausend-Fühler, Dreikäsehoch Zschepplin und der Schule Am Bürgergarten in den vergangenen Tagen fleißig den Schmuck gebastelt.

Da schon frühzeitig feststand, dass zumindest die Bäume in diesem Jahr nicht auf dem Weihnachtsmarkt prämiert werden können, testet die Stadt mit dem Online-Votum eine neue Form des Wettbewerbs. Von allen acht Bäumen werden bis zum Wochenende jeweils eine Gesamtansicht und ein Detailfoto auf der städtischen Homepage veröffentlicht. Dabei hat jeder Baum eine Nummer, um nicht zu verraten, wer welchen Baum geschmückt hat.

Online-Votum läuft bis zum 15. Dezember

Bis zum 15. Dezember, so informierte Kathleen Schaaf vom Oberbürgermeisterbereich Wirtschaftsförderung und Tourismus, könne damit dann auf der städtischen Homepage www.eilenburg.de für den schönsten Baum geklickt werden. Noch vor dem Fest werden die Gewinner bekannt gegeben.

Bäume werden bei den Paten ausgestellt

Die Bäume können aber natürlich nicht nur im Netz, sondern auch bei den acht Baumpaten, die für diesen Wettbewerb zudem jeweils 100 Euro bereit gestellt haben, angeschaut werden.

Die Bäume stehen an folgenden Orten: Augenoptik Glas, Das Buchhaus, Firma W. Bergmann, Kinder- und Jugendarche, Sporttreff Müller, Timeless Hair, Wäschefräulein und Wohlfühlcafé.

Von Ilka Fischer