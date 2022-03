Eilenburg sucht die Baumriesen – einen Favoriten gibt es schon

Eilenburg

1,30 Meter und 4 Meter – um diese zwei Maßangaben geht es in erster Linie bei der Aktion „Findet den Baumriesen“, zu der der Tourismus- und Gewerbeverein #TGVeb jetzt in Eilenburg und Umgebung aufruft. Das Projekt wurde ursprünglich vom Verein UferLeben Störmthaler See mit Unterstützung weiterer Partner, unter anderem dem Staatsbetrieb Sachsenforst im letzten Jahr ins Leben gerufen. Der Auftakt fand im August im Wermsdorfer Wald statt.

Baumriesen seien zunehmend gefährdet. Viele alte Bäume werden häufig Opfer der Verkehrssicherungspflicht und von nicht adäquaten Pflegemaßnahmen. Zusätzlich haben die Dürresommer der letzten drei Jahre den Baumriesen stark zugesetzt. Das Wissen über die Größe der Populationen großer alter Bäume und wo diese Bäume vorkommen, ist entscheidend für ihren Schutz.

Ziel ist im ersten Schritt eine sachsenweite Kartierung alter Biotop-Bäume. Als Baumriese ist in dem Projekt ein Baum definiert, dessen Stammumfang in einer Messhöhe von 1,30 Meter mindestens vier Meter erreicht. „Davon gibt es in Eilenburg und Umgebung zahlreiche tolle Exemplare“, so Sven Lehmann vom Verein.

Der #TGVeb mit seinem Vorsitzenden Holger Millemann mache sich für das Projekt nun stark, „da zum einen alter Baumbestand, egal ob dieser unter Naturschutz steht oder nicht, zu den wichtigen Potenzialen der Region gehört, die mehr Beachtung finden sollten. Die Sensibilisierung vor Ort steht genauso im Fokus wie die Organisation von möglichen Wanderungen oder Radtouren rund um die Baumriesen.“

Wie funktioniert die Suche nach den Baumriesen?

Unter www.tgveb.de/baumriesen ist das Projekt beschrieben und dort ist auch der Link zur Flora Capture App hinterlegt, die dazu genutzt werden soll. App herunterladen, Baumriesen finden, vermessen und in die App eintragen. Vorher schauen, ob er schon verzeichnet ist. Es wäre gut, die Aktion im Frühjahr zu machen, da so die Baumriesen leichter erkennbar und auch toll zu fotografieren sind. Der #TGVeb ruft daher an dieser Stelle zu dieser Aktion auf und wird Plakate entsprechend in die Runde bringen, um so einen gewissen Stand von verzeichneten Baumriesen zu erreichen. Im August gibt es dazu einen Stammtisch, der das Thema nochmal gesondert aufgreift.

Die ersten zehn Baumriesen wurden in Eilenburg schon gefunden

Die Vereinsmitglieder waren schonmal im Stadtgebiet und der Umgebung unterwegs und haben bereits über zehn Baumriesen identifiziert. Klarer Favorit ist aktuell die Schwarzpappel am Rosarium mit einem Stammumfang von über sechs Metern. Stattliche Maße weisen aber auch eine Platane am Franz-Abt-Denkmal im Dr.-Külz-Ring in Eilenburg oder zwei Platanen in der Bahnhofsstraße auf. In die App ist für Eilenburg noch kein Baum eingetragen.

Von LVZ