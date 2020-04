Eilenburg trauert um langjährigen Wehrleiter Gunter Kneiß

Eilenburg

Die Nachricht vom Tod des langjährigen Chefs der Eilenburger Freiwilligen Feuerwehr, Gunter Kneiß, hat in der Muldestadt große Betroffenheit und Trauer ausgelöst. Wie jetzt bekannt wurde, ist der 63-Jährige am Sonntag nach schwerer Krankheit gestorben. Der Eilenburger hinterlässt Ehefrau und drei Kinder.

Auf ihrer Facebook-Seite dankt die Feuerwehr „für die jahrelange und unermüdliche Arbeit in der Feuerwehr, im Brand- und Zivilschutz der Stadt und über die Stadtgrenzen hinaus“ und nimmt emotional Abschied von ihrem Ehrenkommandanten: Um es mit seinen Worten zu sagen: ,Es war uns eine Ehre, mit dir dienen zu dürfen.’ Wir werden dich nie vergessen. Einer für alle und alle für einen.“

Viele Eilenburger sprachen in Posts ihr Mitleid an die Angehörigen. aus Die Sicherheit der Eilenburger Bevölkerung habe für ihn immer an erster Stelle gestanden, heißt es beispielsweise oder aber: Er war immer ein Fels in der Brandung. Auch Wehren aus der Region übermittelten ihre Anteilnahme.

„Hochgeschätzter Kamerad und Ratgeber“

Auch Eilenburgs Oberbürgermeister Ralf Scheler (parteilos) reagiert bestürzt: „ Gunter Kneiß, ein hochgeschätzter Kamerad und Ratgeber mit unvergesslichen Führungsqualitäten. Gedanklich wird er immer in unserer Mitte sein. Eine von ihm kameradschaftlich geformte und motiviert geführte Wehr ist sein bleibender Verdienst.“

Eintrag 2018 im Ehrenbuch

„ Gunter Kneiß – Mit Leib und Seele Feuerwehr“. Das steht seit Juli 2018 im Ehrenbuch der Stadt, in das sich der Eilenburger eintragen durfte. Ein Satz, der für das Leben und Wirken des Brandschützers steht, für den sein Beruf Berufung war, die er mit viel Idealismus ausfüllte. Seit 1972 war Gunter Kneiß Feuerwehrmitglied, übernahm 1994 die Stadtwehrleitung, wirkte beim Bau des Feuerwehrdepots mit, ebenso bei der Zusammenführung der Stadtteil- und Ortsfeuerwehren, führte die Einsätze bei den Jahrhundertfluten. Dabei habe er häufig unkonventionelle Wege gewählt, er hatte ein Gespür für Gefahrenabwehr, so Scheler. Er etablierte den Brandausbildungscontainer in der Stadt, und die Ausbildungskurse in Schweden. Anerkannt und geschätzt waren seine Kreativität und der Blick für Neues, er habe Menschenführung, Händchen für Disziplin in der Truppe gehabt.

Das Private stand oft hintenan

Gunter Kneiß hat sich selbst bei familiären Dingen der Kameraden gekümmert, oder um Ausbildungsstellen des Feuerwehrnachwuchses. Urlaub und Freizeit waren viele Jahre ein Fremdwort, das Private stand oft hintenan.

2017 übernahm André Zimmermann die Leitung der Wehr. Von seinem Vorgänger habe er vor allem eins gelernt: „Der Zusammenhalt ist wichtig, keine Grüppchen-Bildung. Man sollte immer versuchen, Probleme unter vier Augen zu klären.“ Mit Rat und Tat stand Gunter Kneiß den Kameraden auch nach seinem Abschied zur Seite, solange es die Gesundheit zuließ.

Rücksichtsvoll und in Absprache mit seiner Frau will die Verwaltung zu Ehren des verstorbenen Kameraden eine Gedenkfeier organisieren. Wann und wo steht noch nicht fest.

