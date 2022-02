Eilenburg und Bad Düben: 83-Jähriger vermisst – Feuerwehr sucht in der Mulde

Eilenburg

Ein 83 Jahre alter Mann wird vermisst, er stammt aus Eilenburg. Auslöser für die Suche war eine Vermisstenanzeige. Nahe des Lossa-Zuflusses war das Fahrrad des Mannes gefunden worden. Deshalb haben Rettungskräfte am Sonnabendvormittag in der Mulde bei Eilenburg nach ihm gesucht.

Feuerwehrleute suchen in und an der Mulde

Über 20 Feuerwehrkameraden waren mit drei Booten im Einsatz. Die Boote wurden am Bootsanleger nahe der Eilenburger Muldebrücke eingesetzt. Von dort fuhren die Kameraden zunächst Richtung Bobritzer Damm, später dann in Richtung Bad Düben. Weitere Feuerwehrleute suchten zu Fuß den Uferbereich ab. „Wir sind dann die Mulde bis Gruna abgefahren, gefunden wurde aber niemand“, so ein Feuerwehr-Sprecher am frühen Samstagnachmittag. Im Bereich der Fähre Gruna übernahmen dann die Kameraden der Feuerwehren Bad Düben und Laußig. Sie suchten den Fluss bis zur Landesgrenze Sachsen-Anhalt ab. Feststellungen machten sie aber nicht.

Auch die Feuerwehren Bad Düben und Laußig suchten mit Booten ab Gruna die Mulde ab. Quelle: Feuerwehr Bad Düben

Offenbar wird der Mann bereits seit Freitag vermisst. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren im Einsatz. Da am Samstag bereits alle Möglichkeiten der Suche ausgeschöpft worden seien, habe es am Sonntag keine weitere Suchaktionen gegeben, hieß es am Sonntagnachmittag auf LVZ-Nachfrage von Seiten der Polizei.

Einsatz an der Mulde am Silvestermorgen

Am Silvestermorgen 2021 hatte es zuletzt einen Rettungseinsatz an der Mulde gegeben. Damals trieb eine hilflose Frau im Wasser. Eintreffende Beamte sprangen in den eiskalten Fluss und konnten die Frau retten.

Von ka