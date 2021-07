Eilenburg und DRK schnüren Hilfspaket für die Flutopfer

Eilenburg

Häuser sind verwüstet, die Straßen aufgerissen, überall Schlamm und ein modriger Geruch, der in die Nase steigt. Inzwischen liegt zerstörter Hausrat vor den Häusern, Müllberge türmen sich, die Bewohner sind erschöpft.

Was derzeit die Menschen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pflanz durchmachen, haben die Eilenburger im Jahr 2002 durchgemacht. Die Stadt stand unter Wasser, das Ausmaß der Zerstörung war riesig. Was folgte, war eine großartige Welle der Hilfsbereitschaft: Menschen aus verschiedenen Landesteilen machten sich auf den Weg nach Sachsen, packten mit an, viele spendeten Sachen und Geld, auch ganz gezielt für die Flutopfer in Eilenburg und dem Umland.

Kontakt nach Nordrhein-Westfalen

Die Stadt und der DRK-Kreisverband Eilenburg wollen jetzt davon etwas zurückgeben und sind gerade dabei, ein Hilfspaket für die Flutopfer im Westen des Landes zu schnüren. Ralf Scheler, der vor seiner Zeit als Oberbürgermeister Handwerkskammer-Präsident in Leipzig war, hat bereits Kontakt zu seinem damaligen Kollegen Andreas Ehlert, Präsident der Handwerkskammer in Düsseldorf, geknüpft. Ehlert will ihm einen Bürgermeister einer Stadt von mittlerer Größe vermitteln, um den Menschen dort gezielt helfen zu können. Es wird eine Kommune in Nordrhein-Westfalen sein, so viel konnte OBM Scheler am Dienstag bereits verkünden. Alles weitere werde sich in den nächsten Tagen ergeben.

Der Eilenburger Oberbürgermeister stellt sich die Hilfe für den Wiederaufbau so vor: Der Bürgermeister der noch zu suchenden Kommune benennt einen Bäcker, Fleischer, Tischler oder wen auch immer mit einem Gewerk, der alles verloren hat. Dieser jemand soll dann konkret von den Hilfen Stadt Eilenburg profitieren.

Spendenkonto füllt sich

Die Stadt hat bereits vorige Woche ein Spendenkonto eingerichtet. Das hat sich inzwischen rasant gefüllt. Rund 10 000 Euro an Spenden sind bislang eingegangen. Der OBM ging selbst mit gutem Beispiel voran und überwies 250 Euro. „Wir wollen nicht, dass das Geld in einem großen Spendentopf landet, sondern dass es direkt vor Ort bei den Betroffenen ankommt“, sagt Scheler zur Aktion. Außerdem will der OBM, sobald die Stadt in NRW feststeht, Kontakte zwischen von der Flut betroffenen Handwerkern dort und in Eilenburg vermitteln, sodass auch Eilenburger Unternehmen direkt helfen können. „Es ist besser, die Leute sprechen sich dann untereinander ab. So kann ganz konkret herausgefunden werden, was derjenige, der vielleicht alles verloren hat, derzeit benötigt.“

Fred Hannemann (links) und Tobias Hentzschel vom DRK-Kreisverband in Eilenburg. Quelle: Nico Fliegner

DRK will Kindergarten unterstützen

Auch der DRK-Kreisverband Eilenburg hat ein Spendenkonto für die Flutopfer eingerichtet. Das Geld soll für einen Kindergarten oder eine Behinderteneinrichtung in der Stadt, die Eilenburg unterstützen will, bestimmt sein, möglichst auch eine Einrichtung, die von einem Verein getragen wird. Sachspenden nehmen derweil weder Stadt noch DRK an. „Unsere Erfahrungen haben gezeigt, dass bei Sachspenden auch eine Menge unbrauchbarer Mist abgegeben wird. Das wollen wir vermeiden“, sagt Fred Hannemann vom DRK Eilenburg. „Und wir haben derzeit auch gar keine Lagerkapazität“, ergänzt DRK-Chef Tobias Hentzschel.

Auch die Eilenburger Feuerwehr hat ihre Hilfe angeboten. Mehrere Kameraden hätten sich für einen Einsatz im Flutgebiet bereiterklärt. Wenn Scheler den Kontakt zu einem Bürgermeister in NRW hat, will er ausloten, wo die Hilfe benötigt wird. „Und dann fahren unsere Leute dorthin“, so der OBM.

Spendenkonten Stadt und DRK

Stadtverwaltung Eilenburg, IBAN: DE88 1203 0000 0018 8203 32. Eine Bestätigung kann über den Zahlungseingang erfolgen. Dazu sind die personenbezogenen Daten an n.richter@eilenburg.de zu senden. Eine Spendenquittung kann wegen der Weiterleitung der Gelder nicht ausgestellt werden.

Auch das DRK Eilenburg hat ein Spendenkonto eingerichtet: DRK Eilenburg, Sparkasse Leipzig, IBAN: DE 72 8605 5592 1090 218482. Kennwort Hochwasser 2021.

Von Nico Fliegner