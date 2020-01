Eilenburg und Düben: Gedenken an Opfer des Nationalsozialismus

Bad Düben/Eilenburg

In der Region wird am Montag bei mehreren Veranstaltungen der Opfer des Nationalsozialismus gedacht.

Gedenken in Wellaune

Bad Dübens Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG) lädt um 11 Uhr zu einer kleinen Gedenkfeier nach Wellaune an den Gedenkstein ein.

Erinnerung an ermordete KZ-Häftlinge

Der Eilenburger Ortsverband der Partei Die Linke erinnert um 10 Uhr auf dem Ehrenfriedhof an die dort beigesetzten ermordeten KZ-Häftlinge.

Eilenburger Konfirmanden haben sich Judenverfolgung beschäftigt

Die Konfirmanden der evangelischen Kirchgemeinde Eilenburg haben sich gemeinsam mit Pfarrerin Edelgard Richter mit dem Thema Judenverfolgung beschäftigt und präsentieren am Montag ihre Arbeitsergebnisse. 18 Uhr gibt es zunächst eine Andacht in der Nikolaikirche. Zu sehen sein wird auch eine kleine Ausstellung mit Gedichten, Gedanken und kreativen Ideen, zusammengestellt von den Teilnehmern des Auschwitzprojektes mit Angelika Schiller-Bechert und den vielen Konfirmanden, die sich dem Thema Holocaust gestellt haben. Um 19 Uhr gibt es einen Input von der Online-Opferberatung für Betroffene rechter Gewalt in der heutigen Zeit, die Teilnehmer kommen mit Juliane Pink in den Räumen des Mehrgenerationenhauses Arche ins Gespräch.

27. Januar ist Gedenktag

Der Jahrestag der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz am 27. Januar 1945 wurde 1996 auf Initiative des damaligen Bundespräsidenten Roman Herzog offizieller deutscher Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus. Der 27. Januar ist kein Feiertag im üblichen Sinn. Er ist ein „Denk-Tag“: Gedenken und Nachdenken über die Vergangenheit sollen Orientierung für die Zukunft schaffen.

Von ka